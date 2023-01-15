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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تساقط الثلوج.. السعودية: تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عادل القازنلي، اليوم الأحد، إن هطول الأمطار مستمر على الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل حتى الخميس المقبل.

عدم استقرار جوي

وقال القازنلي، لقناة "الإخبارية" السعودية، إن تلك المناطق تشهد حالة عدم استقرار جوي بهطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.

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وأضاف، أن انخفاض درجات الحرارة يشمل الأجزاء الساحلية من المملكة.

تساقط الثلوج

وتوقع القازنلي تساقط الثلوج على جبل اللوز تمتد إلى مرتفعات حائل، فضلًا عن تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية باردة.

المملكة العربية السعودية السعودية درجات الحرارة المركز الوطني للأرصاد طقس السعودية

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