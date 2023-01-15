عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك الطعام المصري يطلق برنامجا لمواجهة التقزم ورعاية الأمهات الحوامل وحديثي الولادة

صدى البلد

أطلق بنك الطعام المصري لأول مرة برنامج جديد لمواجهة التقزم تحت عنوان "فرصة أولى" من خلال رعاية الأمهات الحوامل وحديثي الولادة وأطفالهم حتى بلوغهم عامين، في خطوة لتطبيق استراتيجية البنك للتخفيف من حدة معاناة نقص الغذاء على المستحقين، وكمحور أساسي لتحديد أسباب المشكلة وطرق علاجها والحلول العلمية لمواجهتها.

وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن البرنامج الجديد الذي تم إطلاقه، يهدف الى الحد من انتشار التقزم بتوفير التغذية السليمة والأنشطة التوعوية والاحترازية لمنع حدوثه من سن مبكر، موضحا أن بنك الطعام يطرح لأول مرة قضية الإطعام من منظور صحي لمرض علاجه الاساسي هو الغذاء ومن منظور وقائي بالتعامل مع الطفل منذ بدء الحمل، وصولا لسن عامين. 
وأضاف سرحان أن الإحصاءات تشير إلى معدل انتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة حوالي 13 %، بينما يبلغ الھزال ونقص الوزن عند الأطفال من 6-8%، اما معدل الأنيميا لدى الأطفال دون سن الخامسة يصل الى %43، وهي أرقام تستدعي ضرورة التركيز على الأطفال الذين لا يحصلون على الغذاء الكافي في الـ 1000 يوم الأولى بدءا من الحمل وصولا الى سن عامين، والذين تنعدم بعد ذلك فرصهم في مستقبل جيد على المستوى الصحي والتعليمي والاجتماعي.وأشار سرحان الى ان بنك الطعام يوفر للسيدات الحوامل من خلال هذا البرنامج مساعدة غذائية مصممة علي أساس علمي لتمدها باحتياجاتها التغذوية المتفردة أثناء فترة الحمل والتى تحتاج خلالها السيدة الى عدة عناصر غذائية لازمة لنمو الجنين بشكل سليم. وأضاف أن بنك الطعام يقدم أيضاً توعية للسيدات خلال فترة ال1000 يوم عن أسس التغذية السليمة وأهمية اجراء فحوصات ومتابعة الحمل بشكل منتظم من خلال الوحدات الصحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

2080 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

أسعار سوبارو إمبريزا الجديدة في مصر

الأرز بـ15 والزيت 35 جنيها.. بشرى للمواطنين حول أسعار معارض أهلا رمضان..فيديو

أحمد موسي: خصومات أكثر من 30 % في معارض أهلا رمضان

وظائف خالية في الخط الثالث للمترو.. اعرف أخر موعد للتقديم والمرتبات

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

ماعوز.. المبعوث السري الإسرائيلي للدول العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات شائعة يتجاهلها الكثيرون.. أعراض كارثية لسرطان البنكرياس

احترسوا.. جمال شعبان يحذر من تناول هذا النوع من المسكنات

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني زي المطاعم الشهيرة

فيديو

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ