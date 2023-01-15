3 علامات تكشف أمراض خطيرة.. اعرف حالتك الصحية من لون اللسان

لايعرف الكثير من الأشخاص أنهم يستطيعوا معرفة حالتهم الصحية من خلال تدقيق النظر فى اللسان وملاحظة أى علامات غريبة فيه.

ونعرض لكم أهم العلامات التى تظهر على اللسان والمشكلات الصحية التى تنبأ بها وذلك وفقا لما جاء فى موقع “workwell”

الجفاف الشديد في اللسان

يخبرك اللسان الجاف أن فمك لا ينتج ما يكفي من اللعاب و يختلف سبب هذا الإنتاج المنخفض، ولكن بعض الأسباب الشائعة هي الجفاف والتدخين والسكري.

عامل آخر يجب مراعاته هو الإجهاد ويمكن أن يتسبب الإجهاد في تضخم الغدد اللعابية، مما يجعل لسانك يشعر بالجفاف وإذا لم تتمكن من العثور على العلاج المناسب لك، ففكر في زيارة طبيب أسنانك لمعرفة العلاج الذي يمكنه تقديمه.

جفاف اللسان

بقع بيضاء

إذا كانت لديك بقع بيضاء على لسانك لا تختفي بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة، فقد يكون ذلك عبارة عن فرط نمو الخميرة (المبيضات) أو القلاع وغالبًا ما يمكن علاج مرض القلاع بسهولة بشطف أو حبوب منع الحمل.

يمكن أن تجعلك الظروف الأساسية والجهاز المناعي الضعيف وبعض المضادات الحيوية أكثر عرضة للإصابة بمرض القلاع، وعلى سبيل المثال وقد تكون أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى الفطرية إذا كنت مصابًا بداء السكري أو إذا كنت تتناول علاجًا كيميائيًا أو تتناول المنشطات المستنشقة للربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو الطلاوة .

اللسان أحمر أو أرجواني

قد يكون اللسان الأحمر بسبب نقص العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين ب المركب أو الحديد. يمكن أن يكون رد فعل للأطعمة الحمضية أو المشروبات أو منتجات نظافة الفم وبالنسبة للأطفال ويمكن أن يكون اللسان بلون الفراولة إلى جانب الأعراض المصاحبة له، من أعراض الحمى القرمزية أو مرض كاواساكي .

إذا بدا أن لسانك ظل أرجوانيًا ، فقد يكون ذلك علامة على نقص الإمداد بالأكسجين والذي قد يكون ناتجًا عن ضعف الدورة الدموية أو أن دمك لا يحمل كمية كافية من الأكسجين ويمكن أن تتراوح أسباب اللسان الأرجواني في شدتها من التهاب الشعب الهوائية المزمن إلى رد فعل من تناول الكثير من الأطعمة الباردة.

لسان ارجوانى

إذا كان لسانك أرجواني ، فمن المهم ملاحظة أي أعراض أخرى قد تعاني منها وعلى سبيل المثال إذا كان لسانك منتفخًا أو به تقرحات أرجوانية (لا تسببها إصابة معروفة) ، فقد تكون مصابًا بمتلازمة اللسان الأرجواني أو حتى سرطان الفم.

لتكون آمنًا إذا لم يتحول لون اللسان إلى الوردي الطبيعي بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة وففكر في زيارة الطبيب أو طبيب الأسنان.

يمكن أن يعمل لسانك كمقياس لصحة جسمك ورفاهيته بشكل عام وأثناء الفحص الروتيني ، يقوم طبيب أسنانك بفحص أكثر من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، بحثًا عن أي علامة على تعرض صحتك للخطر وإذا لاحظت تغيرًا مستمرًا في اللسان أو فم ، فقم بزيارة طبيب أسنانك لتكون آمنًا.