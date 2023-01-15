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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أسامة الأزهري بحفل تكريم منشد الشارقة: مصر رويت أرضها بمعاني المحبة لله ورسوله

اسامة الازهري
اسامة الازهري

شارك الدكتور أسامة الأزهري ، في حفل تكريم يحيى نادي منشد الشارقة بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشيخ محمود التهامي، بمصاحبة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة للإنشاد. 


وقدم الأزهري، الشكر لوزارة الشباب والرياضة، والشيخ محمود التهامي، والمنشد يحيي نادي، وجميع الحضور.

وقال خلال كلمته، إن البلد الذي يستطيع أن يلد أمثال هذه المواهب والذي ينشد هذا الحال من الحب والإبداع والتألق والانسجام  قادر على أن يلد كل يوم عقلًا مبتكرًا ومبدعًا.


وأضاف: مصر رويت أرضها بمعاني المحبة لله ورسوله، فهي دولة تجمع شمل أبنائها مسلمين ومسيحيين، وتمتلئ قلوب أبنائها ذوقا وجمالًا وإنسانية وأخلاقا مضيفا:" سيظل المصريون إلى يوم الدين صانعين للإبداع والموهبة والحضارة. 


وقدم الشكر للاوركسترا على ما قدموه من أمسية رائعة وإيقاع سماوي، وكلمات عذبة، وحناجر ذهبية وأداء رفيع لهم كل الشكر والاجلال والاحترام.


وفي نهاية الحفل شارك الدكتور أسامة الأزهري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم المنشد يحيي نادي.

الدكتور أسامة الأزهري الشباب والرياضة الشيخ محمود التهامى وزير الشباب والرياضة

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