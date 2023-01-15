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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نشأت الديهي عن اكتشاف حقل غاز جديد: "ربنا بيبعت لينا نفحات".. فيديو

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض لا يحب الاستماع إلى الأخبار الجيدة غير المتربطة بإبداء الرأي على الإطلاق، ويتهم الإعلامين بالتطبيل، بمجرد  الإعلان عن اكتشاف مصر حقل غاز في دمنهور، خلال الفترة الأخيرة. 

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن بعض الناس تريد أن تصبح الصورة سوداوية، وهذه الظاهرة في حاجة إلى الدراسة، معقبًا: "الناس عندما تغضب ربما لا ترى، وتمارس الكراهية، وتنكر أي إنجاز". 

وأشار إلى أن شركة "إيني" الإيطالية أعلنت اليوم عن كشف غاز طبيعي بالقرب من العريش، مضيفًا: "لولا ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، لم يكن لمصر القدرة على اكتشاف هذه الحقول".

 ولفت إلى أن الشركات العالمية مثل شركة "إيني" تنفق مليارات الدولارات لاكتشاف حقول جديدة، مماثلة لحقل ظهر الذي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتصدير الفائض للخارج،  مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تصدر بـ600 مليون دولار شهريًا غاز طبيعي.

وأضاف: "الاكتشاف يستحق أن نقول للناس، تفاءلوا بالخير تجدوه، ربنا بيبعت لينا نفحات، شدة وتزول، وأزمة وتعدي، وياما دقعت على الرأس طبول".
 

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