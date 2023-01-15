اعتقال ناشطة البيئة الشهيرة جريتا تونبرج في ألمانيا.. تفاصيل

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ناشطة البيئة الشهيرة جريتا تونبرج، خلال مشاركتها في احتجاجات تندد بتوسع تعدين الفحم الألماني.

وشاركت الناشطة الشابة ذات العشرين عاما في الاحتجاجات الغاضبة الواسعة الأخيرة في ألمانيا التي ضمت آلاف المتظاهرين ضد هدم قرية لوتزراث من أجل إفساح المجال لتوسيع منجم فحم جديد هناك.

وانضمت جريتا للمتظاهرين الغاضبين في احتجاجات سرعان ما تحولت لاشتباك عنيف مع الشرطة التي رُشقت بالحجارة وردت بدورها باستخدام رذاذ الفلفل لإخماد الفوضى التي سرعان ما تصاعدت وزادت الاشتباكات بين الطرفين.

ورصدت ناشطة البيئة العشرينية أثناء القبض عليها وسحبها بعيدا من بين صفوف المتظاهرين.

وحسب صحيفة “الصن" البريطانية، رفضت جريتا الانصياع لأوامر الشرطة، فتم اعتقالها، وهو إجراء قابلته جريتا بابتسامة واضحة تتحدى بها السلطات.