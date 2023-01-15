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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال ناشطة البيئة الشهيرة جريتا تونبرج في ألمانيا.. تفاصيل

جريتا تونبرج
جريتا تونبرج

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ناشطة البيئة الشهيرة جريتا تونبرج، خلال مشاركتها في احتجاجات تندد بتوسع تعدين الفحم الألماني.

وشاركت الناشطة الشابة ذات العشرين عاما في الاحتجاجات الغاضبة الواسعة الأخيرة في ألمانيا التي ضمت آلاف المتظاهرين ضد هدم قرية لوتزراث من أجل إفساح المجال لتوسيع منجم فحم جديد هناك.

وانضمت جريتا للمتظاهرين الغاضبين في احتجاجات سرعان ما تحولت لاشتباك عنيف مع الشرطة التي رُشقت بالحجارة وردت بدورها باستخدام رذاذ الفلفل لإخماد الفوضى التي سرعان ما تصاعدت وزادت الاشتباكات بين الطرفين.

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ورصدت ناشطة البيئة العشرينية أثناء القبض عليها وسحبها بعيدا من بين صفوف المتظاهرين.

وحسب صحيفة “الصن" البريطانية، رفضت جريتا الانصياع لأوامر الشرطة، فتم اعتقالها، وهو إجراء قابلته جريتا بابتسامة واضحة تتحدى بها السلطات.

المانيا جريتا تونبرج الفحم الألماني ناشطة البيئة

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