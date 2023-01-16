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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد كريمة مختار .. سر عن مشهد وفاتها في ماما نونا وتفاصيل في الحفيد

كريمة مختار
كريمة مختار

يحل اليوم الاثنين، الموافق ١٦ يناير ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة كريمة مختار، التي تعد واحده من أشهر الممثلات تقديما لدور الأم على الشاشة، قبل أن ترحل عن عالمنا عام 2017.

وكشفت الراحلة، خلال أحد حواراتها، أن أحب عمل لها خلال مشوارها الفنى هو فيلم "الحفيد"، موكدة أنها تعتز به للغاية، وتعتبره من أفضل وأحب أعمالها لأنه يرصد فترة مهمة فى حياة مصر الاجتماعية.

وكانت الراحلة ليست المرشحة الأولى للعمل، فقد سبقها الفنانة إحسان القلعاوي، التى اعتذرت بعد قراءة السيناريو، لتحل كريمة مختار بدلًا منها، وحدث خلاف بينها وبين المنتج أثناء التصوير بسبب اختلاف فى وجهات النظر، إلا أن المشاركين فى العمل تدخلوا لحل الأزمة.

وقد كشف الاعلامي والمذيع معتز الدمرداش أن شخصية والدته الفنانة الراحلة كريمه مختار في المنزل مؤكدا انه تلقي هذا السؤال عدة مرات من المعجبين منذ ظهور مسلسل حمادة عزو .

وأضاف: امي كانت لا تعرف "الحال المايل" وهي حنينة وطيبه في كل شئ لكن أمام المبادئ والقيم تظهر بشكل مختلف تماما.

وأشار إلى كريمة مختار كانت اجتماعية جدا وتعشق تجمع العائلة وليس لها حفلات الوسط الفني، قائلا: امي كانت صارمة للغاية خصوصا في تربيتي انا واخي وقت اللزوم فقط . 

قال الفنان يحيى الفخراني، إن النجمة الكبيرة الراحلة كريمة مختار، لم تبكي فى أثناء مشهد وفاتها فى مسلسل يتربي فى عزو.

وأضاف يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دى إم سى " ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، أنه بعد الانتهاء من التصوير ظلت تبكي.

ولفت إلى أن الراحلة هدى سلطان كانت مرشحة لـ دور ماما نونا، قبل توجيه الدور لـ كريمة مختار.  

وأوضح أنه كان يتواصل مع كريمة مختار قبل وفاتها وفى كل عيد أم يتواصل معها.

الفنانة الكبيرة كريمة مختار كريمة مختار الحفيد الفنانة إحسان القلعاوي معتز الدمرداش احسان القلعاوى

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