صدمة لجماهير الزمالك| سر تواجد شبانة بقائمة سموحة أمام الأهلي

يتواجد محمود شبانة مدافع سموحة، ضمن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي، غداً المقبل على ستاد القاهرة، في نصف نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد أعلن عن قطع إعارة شبانة، وعودته مجددا لصفوف القلعة البيضاء بالميركاتو الحالي، بطلب من المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وعلم صدي البلد أن سبب تواجد شبانة في القائمة، جاء بعد عدم رد مسؤولي الزمالك قيمة الإعارة (مليون جنيه) التي حصل عليها النادي الأبيض قبل انطلاق الموسم.

ويوجد شرط جزائي في عقد محمود شبانة والناديين، وذلك حال قطع إعارة اللاعب يقوم الزمالك بسداد قيمة الإعارة كاملة لـ سموحة.

كأس مصر.. سموحة يعسكر للأهلي بقائمة من 24 لاعبا

استقر طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على السفر للقاهرة اليوم الأحد عقب التدريب الصباحي بـ24 لاعبا لمباراة الأهلي فى الدور قبل النهائى بكأس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ووقع اختيار طارق العشري على كل من:-

قائمة سموحة ضد الأهلي

الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

محمود شبانه وصديق أوجولا ومحمد نادى وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد شوشه وأحمد عبد العزيز وبنجامين بوايتنج وأحمد عبد الرسول وزياد طارق وحسين فيصل وممدوح عبد ربه ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وأبو بكر محمد وطارق علاء والصباحى عماد.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد صرف مكافأة الفوز على الجيش إضافة إلى مكافأة تحفيزية.

ووعد فرج عامر بصرف مكافأة مضاعفة حال تخطي الأهلى والوصول للنهائى.