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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس وغرامة.. عقوبات تواجه حسن شاكوكش بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد وحسن شاكوش
ريهام سعيد وحسن شاكوش

 تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم حكمها على حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة،  للمذيعة ريهام سعيد من خلال صفحته على فيس بوك.

 

 وتعود بداية الأزمة إلى أن المطرب حسن شاكوش نشر فيديو عبر صفحته الرسمية يهاجم فيه الإعلامية ريهام سعيد ، يصفها بعبارات تحوي خدش شرفها ، وتنتهك خصوصيتها . 

 

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالآخرين عبر مواقع التواصل

 

نصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

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حمو بيكا رفقة حسن شاكوش في أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا

نصت المادة 26 من  القانون ذاته على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حسن شاكوش ريهام سعيد مواقع التواصل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

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