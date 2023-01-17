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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : انتبه على صحتك

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو هو صاحب رؤية وشخص مستعد للتغيير، وهو مفكر معروف وشخص سيهز عالمك بمجرد أن يكون فيه، إنهم يشعرون بشكل أفضل كجزء من مجتمع معين ، ولكن قد يواجهون صعوبة في العثور على المكان المناسب الذي يشعرون أنهم ينتمون إليه.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. أخبار سارة وتخطيط للسفر وربح كبير

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن المشاريع والمهام الجديدة ستبقيك مشغولاً للغاية، ستساعدك حدسك وغرائزك على الإبحار خلال هذا الوقت، ستكون عائلتك أكبر دعم لك، قد تعاني من بعض الأمراض البسيطة مثل الصداع أو آلام المعدة، يمكن أن ينعكس تناول بعض المكملات الصحية واتباع روتين صحي بشكل جيد على صحتك.

توقعات برج الدلو مهنيا

حان الوقت لتحكم نفسك وأنت تكافح مع تحديات جديدة في العمل، قد تشعر ببعض الاحتكاك مع زملائك لأنهم يشعرون بالغيرة من موقفك، قد تضطر إلى العمل بعض الساعات الإضافية لإنهاء الموعد النهائي.

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد تضطر إلى الاعتناء بوضعك ونظامك الغذائي بينما تعاني من بعض الأمراض البسيطة، حان الوقت لإعطاء الأولوية لصحتك واستثمار وقتك وطاقتك فيها، سوف تضطر إلى زيادة كمية الماء التي تتناولها حتى تشعر بتحسن.

توقعات برج الدلو عاطفيا

يشير اليوم إلى بعض المشاكل في حياتك العاطفية، حيث تكافح من أجل التواصل الواضح، قد تضطر إلى قضاء بعض الوقت ووضع نفسك مكانهم لفهم سوء الفهم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

منزلك وعائلتك هما مكانك الآمن حيث تشعر بالأمان والحب بغض النظر عن السبب، يُقترح أن تخصص بعض الوقت من جدولك ليشعر والديك وإخوتك بهذا الحب والدفء.

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