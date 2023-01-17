كلها داعمة لـ 5G.. أرخص 5 موبايلات من سامسونج بإمكانيات رائعة

غالبًا ما يكون البحث عن هاتف يجمع بين السعر الرخيص والإمكانيات القوية أمرًا شاقًا، هناك الكثير من الشركات المصنعة للاختيار التي تصنع الهواتف لمحدودي الدخل، مع ذلك تتفاوت إمكانيات هذه الأجهزة من شركة لأخرى، قبل إتمام عملية الشراء يجب أن تتأكد من أن مواصفاته محترمة ويقدم أداء لائق ودعمًا جيدًا للبرامج.

وفقا لموقع sammobile تفشل معظم الشركات في تقديم هواتف ذات أداء جيد في الفئة المتوسطة التي تقع في منطقة تسعير يحتاجها معظم المستهلكين ولكن سامسونج Samsung شركة تتفوق في صنع أفضل الهواتف لأصحاب الدخول المتوسطة والميزانية المحدودة.

في السطور التالية تقدم "صدى البلد" بعض من أفضل هذه الأجهزة وأكثرها مبيعا في جميع أنحاء العالم. لذلك إذا كنت تبحث عن هواتف تستخدم نظام تشغيل أندرويد و رخيصة تقل تكلفتها عن 500 دولار أي ما يعادل 14824 جنيه مصري، فإن سامسونج Samsung هي أفضل شركة تقدم ذلك.

نظرًا لأن الأجهزة المتميزة أصبحت أكثر تكلفة خلال السنين الماضية، أصبحت الشركات كلها وعلى رأسهم “سامسونج” تقدم هواتف لا ترهق ميزانية المشتري وفي الوقت ذاته تقدم أداء رائع وسلسل مع ميزات مثل اتصال 5G والكاميرات فائقة الاتساع وأربع سنوات من التحديثات الأمنية وغيرها الكثير من الخصائص الرائعة.

Galaxy A53 5G

أسباب الشراء: تصميم رائع وجذاب وأنيق، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، مع أداء سلسل، وأربع سنوات من ترقيات نظام التشغيل أنرويد.

تحظى سلسلة Galaxy A5x بأكملها بشعبية كبيرة بين العملاء الباحثين عن هواتف أندرويد رخيصة الثمن، وهي أيضا توفر مواصفات رائعة و بسعر تنافسي للغاية خاصة A53 5G أحدث إضافة للعائلة مع الأسعار التي تبدأ من 449 دولارًا ، فإن Galaxy A53 5G لديه الكثير ليقدمه.

يأتي الهاتف الذكي بتصميم راقي ونحيف، مع شاشة عرض Super AMOLED Infinity-O وجودة FHD + مقاس 6.5 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز للتمرير بسلاسة فائقة، يتم تشغيله بواسطة شرائح Exynos 1280 من سامسونج للأجهزة متوسطة المدى، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت و 256 جيجابايت من مساحة التخزين كما يوفر المعالج الجديد المزود بتقنية 5G قفزة كبيرة في الأداء مع سلاسة فائقة وقت العاب الفيديو.

يعد إعداد الكاميرا جيدًا أيضًا مع مستشعر رئيسي مجهز بـ 64 ميجابكسلمزود بتقنية OIS إلى جانب عدسة بدقة 12 ميجابكسل فائقة الاتساع ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، يحزم بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقدرة 25 وات أيضًا.

يحتل Galaxy A53 5G المرتبة الأولى في قائمة أفضل الهواتف ذات الميزانية المحدودة في عام 2023 لأنه يأتي مع ضمان لمدة 4 سنوات من ترقيات نظام التشغيل Android .

Galaxy A53 5G

Galaxy A42 5G

أسباب الشراء: تصميم أنيق وعصري مع معالج قوي من كوالكوم Snapdragon 750G وشاشة جيدة.

من أفضل الأجهزة لأصحاب الميزانية المحدودة Galaxy A42 5G خاصة أنه مع شريحة Snapdragon 750G تماما مثل Galaxy A52، وبالتالي ستشعر وقت الاستخدام بالسرعة الفائقة والمرونة وقت انجاز المهام المتعددة، يأتي الجهاز بسعة تصل إلى 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت مساحة تخزين أساسية.

يحتوي الهاتف على شاشة Infinity-U HD Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة في الواجهة الأمامية، يشتمل إعداد الكاميرا الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر ثاني بدقة 8 ميجابكسل وهي عدسة فائقة الاتساع وعدسة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 5 ميجابكسل. يأتي Galaxy A42 5G مزودًا بنظام أندرويد 10 قابل للترقية إلى Android 12، وهو يباع بـ 399 دولار أمريكي.

Galaxy A42 5G

Galaxy A32 5G

أسباب الشراء: تصميم رائع وراقي وأنيق مع بطارية 5000 مللي أمبير ودعم الـ 5G ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

عندما تم الكشف عنه لأول مرة في 2022، كان هاتف Galaxy A32 5G أرخص هاتف يحمل العلامة التجارية من سامسونج و يتميز باتصال 5G.

يبلغ ثمنه 279 دولارًا ، وهو لا يزال أحد أفضل الهواتف من الفئة المتوسطة لذوي الميزانية المحدودة مع دعم 5G. التصميم يتميز بالبساطة، مع شاشة Infinity-V TFT مقاس 6.5 بوصة تقدم جودة HD +.

يتم تشغيل الجهاز من خلال معالج MediaTek Dimensity 720 5G المقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من مساحة التخزين، وهناك إعداد رباعي للكاميرات في الخلف، كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

Galaxy A32 5G

Galaxy A13 5G

أسباب الشراء: سعر معقول ، معالج قوي، يدعم اتصال 5G و دعم NFC.

يعد Galaxy A13 5G من أفضل وأحدث هواتف Samsung المخصص للفئة الاقتصادية الموفرة في الميزانية لعام 2023.ويأتي خلفا لـ Galaxy A12 ، الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم العام الماضي. باعت شركة سامسونج أكثر من 50 مليون وحدة من Galaxy A12 في جميع أنحاء العالم ، مما يجعلها ملكة الهواتف الـ Android الرخيصة.

حصل Galaxy A13 5G على ترقيات وعملية إصلاح شامل وهو الآن مزود بـ اتصال الجيل الخامس 5G. يحتوي هذا الجهاز الذي تبلغ تكلفته 249 دولارًا على شاشة مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، يعمل مع معالج وحدة مركزية MediaTek Dimensity 700 أسفل الغطاء مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (رام ) سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين (روم) سعة 64 جيجابايت.

يشتمل إعداد الكاميرا الثلاثية في اللوحة الخلفية، على كاميرات أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا للعمق وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

Galaxy A13 5G

Galaxy S21 FE

أسباب الشراء: شاشة جيدة جدا وتصميم أنيق ومواصفات رائعة وأربع سنوات من ترقيات نظام التشغيل أندرويد.

على الرغم من أن هذا الجهاز أغلى قليلا من باقي الهواتف ويتم تقديمه بمبلغ 699 دولار أمريكي، إلا أن أمازون تقدمه في عرض خاص بمبلغ 549 دولار فقط، فإذا كنت على استعداد لدفع مبلغ إضافي ستحظى بجهاز بإمكانيات رائعة.

تم إطلاق Galaxy S21 FE في وقت سابق من العام الحالي، ويأتي مزودًا بنظام تشغيل أندرويد 12 كما أنه مدعوم بأربع ترقيات إضافية لنظام التشغيل Android. هذا يعني أن برنامج Android 16 سيكون آخر ترقية رئيسية لهذا الجهاز.

يشبه تصميمه تصميم الجهاز طراز Galaxy S21 الأساسي ، بإطار معدني مع شاشة Dynamic AMOLED Infinity-O مقاس 6.4 بوصة رائعة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مقترن بمعالج وحدة مركزية من كوالكوم ويستخدم شرائح Snapdragon 888 القوية في معظم الأسواق.

يقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت و 256 جيجابايت من مساحة التخزين، ويحزم بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 وات و 15 وات في حالة الشحن اللاسلكي. زودت Samsung هاتف Galaxy S21 FE بكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.