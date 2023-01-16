باتشيكو كلمة السر| أول تعليق من بيراميدز بعد التأهل لنهائى كأس مصر

عبر الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالانتصار الغالي الذي تحقق على حساب الزمالك وبلوغ نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا رجالا طوال اللقاء ونجحوا في اللعب رغم النقص في الدقائق الأولى، والانتصار مهم للغاية.

شدد على أنه رغم الطرد المبكر لعلي جبر إلا أن الفريق ظهر بمستوى رائع واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم وظهروا بصورة رائعة في مواجهة حامل اللقب الذي لعب كاملا طوال اللقاء، ورغم ذلك كان بيراميدز الأفضل أغلب أوقات المباراة.

شدد على أن التغييرات هي حق أصيل للمدير الفني البرتغالي باتشيكو، الذي أدار اللقاء بصورة رائعة وكان ممتازا بشدة في اللقاء، ونجح في تدوير اللاعبين وأجرى تبديلات بصورة مميزة ونجح في منح بيراميدز الأفضلية رغم النقص العددي، والتأهل هو بداية لتحقيق انتصارات أخرى والهدف حاليا هو الفوز بلقب الكأس ومواصلة المشوار في الدوري بكل قوة وتعويض النقاط التي ضاعت في المرحلة الماضية.