أخبار التوك شو.. بشري سارة من التموين للمواطنين.. وانخفاض أسعار الدواجن في هذا الموعد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي،:"

انخفاض أسعار الدواجن في هذا الموعد.. فيديو

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية بالجيزة، إن صناعة الدواجن 100% قطاع خاص.



عادل إمام كان له عدد من الشروط لحضور فرح ابنة ميمي جمال .. تفاصيل

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن عدد من الشروط التي وجهها لها الفنان عادل إمام لحضور حفل زفاف أبنتها وأبنة الفنان حسن مصطفى.



بشرى سارة.. طرح كروت صرف خبز للمواطنين بمكاتب البريد.. فيديو

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم طرح عدة أفكار لتوفير الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية، موضحًا أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية تقدم الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن.

عاجل.. بنك القاهرة يعلن إصدار شهادة 25% في هذا الموعد

أعلن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، نية البنك إصدار شهادات بفائدة مرتفعة بنسبة 25%.

أحسن لاعبية.. تعليق غير متوقع لـ عمرو أديب على خروج الزمالك من الكأس

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج نادي الزمالك من بطولة كأس مصر، بعد الهزيمة بضربات الجزاء الترجيحية أمام فريق نادي بيراميدز.



أحمد موسى: التحكيم المصري عليه تريليون علامة استفهام.. فيديو

عّلق الإعلامي أحمد موسى، على صعود فريق بيراميدز لكأس مصر على حساب نادي الزمالك؛ عقب تخطيه بركلات الترجيح بـ 4 أهداف مقابل 3 للنادي الأبيض.



عقيلة صالح يكشف موعد الانتخابات الليبية

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن أي دستور في أي دولة في العالم لا يمكن أن يكون دستورًا إلا إذا تم الاستفتاء عليه، وإنما القاعدة الدستورية فمجلس الشعب من الممكن أن يعدل فيها سواء مادة أو اثنتين، موضحًا أن الاستفتاء على الدستور كل فئات الشعب لابد أن تشارك فيه ويترك وقت معين حتى يدرس، أما القاعدة فمجلس الشعب يملك حق التعديل عليها دون استفتاء.

الفار لا يرى.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب التحكيم| فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب التحكيم في الدوري المصري، قائلا إن "التحكيم المصري يحتاج وقفة".



اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموينورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت كارت مسبوق الدفع عن طريق البريد المصري لبيع الخبز بسعر التكلفة، موضحا أن هذه التجربة ستبدأ من يوم بعد غد الأربعاء.

130 ألف عقد.. نقيب المأذونين يوجه نصيحة هامة للمقبلين على الزواج

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إنه منذ آخر أسبوع فى شهر ديسمبر الماضي وحتى يومنا هذا تم تسجيل أكثر من 130 ألف عقد زواج، وهذا جاء بسبب شائعة تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي تخص دفع الزوج 30 ألف جنيه عند الزواج.