بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا اليوم الثلاثاء بعد تراجع قوي من 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير الماضي، إذ هبط الأخضر مقارنة بأعلى سعر وصل إليه بإجمالي 2.48 جنيه في البنوك الحكومية، فيما هبط عالميا بقوة عند نقطة متدنية لم يصل إليها لأول مرة من شهور عالميا.

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي المصري بيانا قال فيه إن سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيه، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.

ورصد البنك المركزي في بيانه عدة مؤشرات إيجابية متعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

وأعلن البنك رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

تغطية 2 مليار دولار من طلبات المستوردين

وتابع المركزي، أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

التخلص من الدولار

وأقدم أشخاص على بيع الدولار والعملات الأجنبية لشراء شهادات الادخار الجديدة ذات العائد 25% من بنكي الأهلي ومصر، أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها، والذي يعد الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي، بحس تصريحات تليفزيونية لرئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي.

انهيار السوق السوداء

وهبط سعر الدولار في السوق السوداء بقوة بعدة إجراءات للدولة، منها إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 ، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

ودعم موقف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء قرارات عدة أبرزها رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وآخرها الزيادة 3% دفعة واحدة وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بتصدير الذهب والذي يوفر المزيد من العملة الصعبة.

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وسارع إلى بيع ما لديهم من دولارات تخوفا من خسارتهم بعد ما اشتروه بمبالغ كبيرة، إذ هبط بقوة في السوق الموازية، بعدما تخطى 38 جنيهًا في وقت سابق.

الدولار

سعر الدولار

وعلى مستوى التعاملات المحلية، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء الماضي.

أسعار الدولار عالميًا

وهبطت العملة الخضراء على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ عدة شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الخضراء هبوطا ، وبحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات سجلت 102.36 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبًا بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية اتجاه الأسعار نحو الهبوط ، مما رفع التوقعات بأن الفيدرالي الأميركي سيتجه نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع الدولار إلى مستويات 102 نقطة وهي الأدنى منذ أبريل الماضي ، متأثرا بإبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع الفائدة بنهاية ديسمبر لأول مرة، إذ تم رفع الفائدة بـ 50 نقطة الشهر الحالي وليس 75 نقطة أساس.

الدولار

وعلى مدار 2022 قام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة أساس لكل مرة بخلاف الأخيرة 50 نقطة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعودة إلى السوق المحلية، سجّلت الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه بعد انخفاض قوى مرتين على التوالي ثم ارتفاع طفيف بقيمة قرشين فقط.

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتا، إذ استقر سعره مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، حيث سجل 29.57 جنيه للدولار الواحد بعدما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء الماضي 11 يناير.

الدولار

واستقرت الورقة الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية، حتى سجّلت أمام الجنيه مستويات 29.66 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.56 جنيه للشراء و 29.66 للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى في البنك المصري الخليجي عند 29.70 جنيها، و بنك قناة السويس 29.60 للشراء و 29.70 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “29.52 جنيه للشراء و”29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.52 جنيه للشراء، 29.57 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.52 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.57 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 29.52 جنيه للشراء، فيما سجّل الأخضر في البنك المصري الخليجي أعلى سعر 29.70 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.52 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 29.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.60 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.57 جنيه للشراء 29.67 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجل 29.60 جنيه للشراء، و 29.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم