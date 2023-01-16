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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسائر فادحة تضرب الدولار.. هبوط محلي وعالمي ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجلت سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعا قويا في البنوك المحلية ، إذ هبط الأخضر مرتين بشكل غير متوقع مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الأربعاء 11 يناير الماضي وهو 32.05 ليفقد 2.25 جنيه دفعه واحدة، ثم 25 قرشا ليهبط بإجمالي 2.5 جنيه، ويسجل اليوم الاثنين 29.55 جنيهًا، فيما هبط بقوة عند نقطة متدنية لم يصل إليها لأول مرة من شهور.

التخلص من الدولار

وكان رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، كشف في مداخلة تليفزيونية، أن هناك أشخاص يبيعون الدولار والعملات الأجنبية لشراء شهادات الادخار الجديدة ذات العائد 25% من بنكي الأهلي ومصر، أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها، والذي يعد الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي.

احتياطي الدولار وانهيار السوق السوداء

وسجل الدولار هبوطا قياسيا في السوق السوداء بعدة إجراءات للدولة لمحاصرة هذه السوق ، منها إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 33.532 مليار دولار في نوفمبر2022 .

كما زاد من دعم الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء قرارات عدة أبرزها رفع البنك المركزي سعر الفائدة 4 مرات خلال عام 2022، وآخرها الزيادة 3% دفعة واحدة وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بتصدير الذهب والذي يوفر المزيد من العملة الصعبة.

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وأسرع الكثير إلى بيع ما لديهم من دولارات تخوفا من خسارتهم بعد ما اشتروه بمبالغ كبيرة، إذ هبط بقوة في السوق الموازية، بعدما تخطى 38 جنيهًا في وقت سابق.

الدولار 

سعر الدولار 

وعلى مستوى التعاملات المحلية، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه مقارنة بسعر الأربعاء الماضي.

أسعار الدولار عالميًا

وهبطت العملة الخضراء على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ مايو 2022 وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الخضراء هبوطا ، وبحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات سجلت  101.87 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال".

وهوت العملة الخضراء، إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبًا بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية اتجاه الأسعار نحو الهبوط ، مما رفع التوقعات بأن الفيدرالي الأميركي سيتجه نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
                            
تراجع مؤشر الدولار

وتراجع الدولار إلى مستويات 101 نقطة وهي الأدنى منذ أبريل الماضي ، متأثرا  بإبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع الفائدة بنهاية ديسمبر لأول مرة، إذ تم رفع الفائدة بـ 50 نقطة الشهر الحالي وليس 75 نقطة أساس.

الدولار 

وأقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة عدة مرات في 2022 بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع كانت معظمها 75 نقطة أساس لكل مرة بخلاف الأخيرة 50 نقطة ، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعودة إلى السوق المحلية، سجّلت الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه بعد انخفاض قوى مرتين على التوالي ، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 16-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر هبوطا.

واستقر سعره مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 29.55 جنيه للدولار الواحد بعدما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء الماضي 11 يناير.

الدولار 

واستقرت الورقة الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية، ثم انخفاض حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 29.62 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.53 جنيه للشراء و 29.62 بعد 29.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى في البنك المصري الخليجي عند 29.65 جنيها، فيما سجل في بنك قناة السويس 29.50 للشراء و 29.60 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “29.50 جنيه للشراء و”29.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.50 جنيه للشراء، 29.55 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.50 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.55 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 29.50 جنيه للشراء، فيما سجّل الأخضر في البنك المصري الخليجي أعلى سعر 29.65 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.50  جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 29.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.65 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

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سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الاثنين 16-1-2023

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.51 جنيه للشراء 29.61 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصري الخليجي سجل 29.55  جنيه للشراء، و 29.65 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم
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