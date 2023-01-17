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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض طفيف في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 يناير

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

وقفز طن الحديد بقيمة 1700 جنيه لبعض الشركات مع بداية شهر ديسمبر الماضي، بينما وصل لـ 30 ألف للمستهلك مع يناير 2023.

 

وارتفعت أسعار الحديد 3 مرات لأول مرة في تاريخها ، وأصبح سعر طن الحديد بـ 27 ألف جنيه بالمصنع.

وشهد سعر حديد عز خلال نوفمبر الماضي ارتفاعا ليبلغ سعر الطن نحو 19650 ألف جنيه تسليم أرض مصنع ، وارتفع مع بداية شهر ديسمبر 2022 ليسجل 20450 جنيها بزيادة 800 جنيه ، وارتفع السبت  17 ديسمبر  الماضي بقيمة 2000 جنيه إضافية.

وانخفضت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف إذ  بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 27019.81 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو -246.45 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر
بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.
 

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

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