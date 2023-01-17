20 يناير.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

كشف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، موعد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل دورته الـ 12.

وينظم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الثانية عشرة، وذلك يوم 20 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا على خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عام 2012، وهو مهرجان سينمائي عالمي يقام في مدينة الأقصر، ويهدف مهرجان الأقصر للأفلام الإفريقية، إلى دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة.

مهرجان الأقصر

كما يهدف إلى توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب قارة إفريقيا، ويحاول خلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الإفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الإفريقي للنفاذ عالميًا.