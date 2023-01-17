عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 يناير.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

صدى البلد

كشف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، موعد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل دورته الـ 12.

وينظم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته الثانية عشرة، وذلك يوم 20 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا على خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية

أقيمت الدورة الأولى من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عام 2012، وهو مهرجان سينمائي عالمي يقام في مدينة الأقصر، ويهدف مهرجان الأقصر للأفلام الإفريقية، إلى دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة.

مهرجان الأقصر 

كما يهدف إلى توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب قارة إفريقيا، ويحاول خلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الإفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الإفريقي للنفاذ عالميًا.

مهرجان الأقصر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

بشرى لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر

انخفاض سعر الذهب في مصر وعيار 21 مفاجأة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. فنانة شابة تكشف تفاصيل صادمة عن مشكلتها مع لوسي.. وأشرف زكي يعلن إطلاق مبادرة رد الجميل لمصر

تشمل التبرع المادى..أشرف زكي يعلن إطلاق مبادرة رد الجميل لمصر

موضوع عائلي ونبيل الجميل.. نور تحتفل بنجاح أعمالها الأخيرة مع صدى البلد

استجابة لطلب إحسان الترك|محمد رمضان لـ صدى البلد: بيصور معايا في العمدة

نيللي كريم عن دورها في عملة نادرة: تحدي كبير في رمضان

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في شبرا من أجل "ضرب نار"

اليوم .. بدء أولى حلقات الملحمة العربية دكة العبيد.. 5 حكايات إنسانية

ليزا ماري بريسلي ..وفاة مغنية أمريكية شهيرة بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

القيعي يكشف موقف الأهلي من موليكا وبديله.. تفاصيل مثيرة وتضحيات مالية

ظلمني .. تعليق ناري من أحمد فتحي على علاقته بتاكيس جونياس

رضا عبدالعال يفتح النار على السعيد: لن يضيف للزمالك.. وإلياس الجلاصي أفضل

بلينكن يخطط لزيارة الصين يومي 5 و6 فبراير

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 17-1-2023

حسين ياسر المحمدي يتحدث عن رؤيته لمباراة القمة ورسالة لجمهور الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

لو مش عارفة تشتري الذهب اتصوري معاه.. صفحة تثير الجدل على فيسبوك

فستان قصير.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تحضير بان كيك زي المحلات

فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المياه مقطوعة .. ماذا يحدث في الشيخ زايد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ