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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17 يناير

صدى البلد

استقرت أسعار  الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، وسجل سعر البطاطس 6.5  جنيهات للكيلو، بينا سجل فى الأيام الماضية 10 جنيهات، وكذلك سعر البصل اليوم بـ 7 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يسجل 9 جنيهات، وسعر الجوافة تسجل اليوم 9 جنيها، بعد أن كانت بـ 12 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 6.5  جنيهات للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الملوخية 8.5  جنيهات

الكوسة 6.75   جنيهات

الفلفل الرومي 8 جنيها

الباذنجان 6   جنيهات 

أسعار الفاكهة اليوم:

البرتقال البلدي  3 جنيهات      4.50 جنيه
البرتقال السكري  3.50 جنيه  5 جنيهات
البرتقال أبو سرة  4 جنيهات   7 جنيهات
اليوسفي            4 جنيهات  9 جنيهات
جريب فروت   3 جنيهات    7 جنيهات
الليمون البلدى   5 جنيهات       11 جنيها
عنب مستورد أصفر             35 جنيها
عنب مستورد أسود                40 جنيها
تفاح امريكى إيطالي 18 جنيها      24 جنيها 
تفاح جولدن           18 جنيها      20 جنيها
تفاح سوري لبناني   15 جنيها      25 جنيها
بلح رملى             4 جنيهات         8 جنيهات
بلح سيوى            20 جنيها             25 جنيها
تين برشومى        7 جنيهات             15 جنيها 
الجوافة              4 جنيهات            9 جنيهات 
الرمان             8 جنيهات            16 جنيها 
الفراولة           7 جنيهات            10 جنيهات 
الكانتلوب     3 جنيهات                 6 جنيهات 
الكاكا         10 جنيهات               20 جنيها 
مانجو كيت   40 جنيها              70 جنيها 
البطيخ       28 جنيها                35 جنيها 
خوخ مستورد   15 جنيها            20 جنيها 
 

 

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