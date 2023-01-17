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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة سيدة ونجلها سقطا من قطار بمحطة سكة حديد أسيوط

إسعاف
إسعاف

أصيب سيدة ونجلها إثر سقوطهما من قطار أثناء تحركه من محطة أسيوط متجها إلى أسوان، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي. 
تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور محطة السكة الحديد بأسيوط بورود بلاغ بسقوط شخصين أثناء محاولتهما الالحاق بقطار متجه إلى محافظة أسوان أثناء تحركه من محطة أسيوط. 

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أسفر الحادث عن إصابة " زمزم. م. ص" ٥٥ عاماً بتر بالذراع  والقدم الأيمن، و نجلها " أحمد. م. أ" ٣٥ عاماً، كسر مضاعف بالذراع الأيسر، تم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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