درة تستعرض جمالها بلوك كاجوال عبر إنستجرام

شاركت الفنانة درة صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بإطلالة كاجوال شتوية انيقة، ببنطلون جينز وجاكيت باللون الأسود، ولاقت تفاعلاً من الجمهور.

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.