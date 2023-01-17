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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تستعرض جمالها بلوك كاجوال عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة درة صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة بإطلالة كاجوال شتوية انيقة، ببنطلون جينز وجاكيت باللون الأسود، ولاقت تفاعلاً من الجمهور. 

على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.

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نيللي كريم تهنئ درة بعيد ميلادها ال43 عبر إنستجرام

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الفنانة درة انستجرام مداخل

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