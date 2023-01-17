بكاميرا 100 ميجابكسل..Honor تستعد لطرح موبايل جديد ينافس iPhone وسامسونج

كشفت التسريبات عن ظهور هاتف هونر Honor جديد، ووضحت الصور نظرة فاحصة على تصميمه من جميع الزوايا ، لكنه على الرغم من ذلك لا توجد معلومات حول الاسم التسويقي النهائي للهاتف أو موعد إطلاقه في السوق العالمي لكنه من المواصفات المواضحة يبدو أنه سينافس بشدة على الساحة.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، فإن أبرز ما يوجد في هاتف Honor المعروض في التسريبات هو أنه مزود بكاميرا أساسية بدقة 100 ميجابكسل. و سيأتي الهاتف بلون أزرق وأسود على الأقل.

يبلغ هاتف Honor نسبة شاشة عالية إلى الهاتف لأنه يتميز بشاشة مثقبة مع حواف رفيعة والحافة السفلية سميكة قليلاً. تستوعب الحواف المسطحة للهاتف فتحة SIM على الجانب الأيسر وأزرار الصوت بالإضافة إلى زر الباور على اليمين.

تحتوي الحافة العلوية للهاتف على فتحتين، أحدهما يمكن أن يكون للميكروفون والآخر يمكن أن يكون لمكبر الأشعة تحت الحمراء. وفي الجزء السفلي ، يوجد ميكروفون آخر ومنفذ USB-C وشبكة مكبر صوت.

تحتوي وحدة الكاميرا ذات الشكل المربع المتوفرة على ظهر الهاتف على 3 كاميرات وفلاش LED بالداخل. حيث يظهر حفر على ظهر الهاتف من الخلف أسفل وحدة الكاميرا "كاميرا فائقة الدقة بدقة 100 ميجابكسل".

ومن الواضح أن هاتف Honor يحتوي على شاشة نوع OLED مزودة بمستشعر بصمة مدمج فيه. بينما لا يحتوي على مقبس صوت قياس 3.5 مليمتر.