بعد الخلافات بين هاري ووالده.. معضلات دعوة الأمير لحفل التنصيب

بعد الدراما الملكية لحوالي شهر تتجه العائلة الملكية لمعضلة جديدة وهي دعوة الأمير هاري في حفل تنصيب والده.

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن بعض السيناريوهات المطروحة عن الأسرة الملكية قبل تنصيب الملك تشارلز؛ هل المؤسسة الملكية ستقوم بدعوة هاري واعطائه فرصة جديدة؟

ومن سيكون مسؤولا عن تبليغه بعدم حضور الحفل؟

وهي الاسئلة التي تراود الأسرة الملكيه قبل ثلاثة أشهر من حفل تتويج الملك تشارلز؛ وعلى ما يبدو انه اثير عدة سيناريوهات تتم بحثها الآن.

أولا المصالحة بين الأمير هاري و عائلته كالخيار الأفضل للمضي قدما والأسرع وقتا لتجنب الكثير من الإحراج.

كما أشارت مصادر مطلعة من القصر إلى أن هناك تحضيرا لاجتماع بين هاري والملك وولي عهده.

وكانت بعض أراء المواطنين البريطاني ترى أن زوجة هاري تتلاعب به؛ بالإضافة إلى انه تتم مناقشة جديدة في حال فشلت المصالحة و تكمن في عدم دعوة هاري في حفل التنصيب وتنقل المؤسسة الملكية في هذا الأمر نقل مسؤوليه إبلاغه أو عدم دعوة هاري في يد الملك تشارلز إلى يدي رئيس الوزراء" ريشي سوناك" وفي هذه الحالة يتخذ موقف من هاري على اعتبار انه لا يملك لقب الملكية وان حفل التنصيب هو مناسبة تخص الدوله.

ودعوه هاري لتنصيب الملك وتحقيق المصالحة بين الطرفين يكمن في وضع الطرفين و تنحية الخلافات جانبا؛ وربما تكمن في قدرة هاري للتخلي عن الهجوم على عائلته والتي ترفع شعار " لا تشرح لا تتذمر" .

