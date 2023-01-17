عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. إحباط محاولتي تهريب مخدرات وضبط 280 ألف قرص

الأردن - علم
الأردن - علم

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الأردني إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرت أحبطوا محاولتي تهريب للحبوب المخدرة في قضيتين منفصلتين .

ففي القضية الاولى تابع فريق تحقيقي  خاص معلومات وردت للادارة عن قيام شخص من جنسية عربية بتجهيز احدى مركبات الشحن واخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخلها ، إذ تمكن الفريق الأردني  من تحديد المركبة وضبطها والشخص المشبوه وبتفتيشها تفتيشا دقيقا عثر على 270 الف حبة مخدرة أخفيت في مخبأ سري في جسم المركبة أُعدَّ لتلك الغاية وبوشر التحقيق معه لتحديد المكان المنوي تهريبها اليه .

وفي القضية الثانية وفي احد المعابر الحدودية جرى القاء القبض على احد الاشخاص فور وصوله للمعبر بعد ان وردت معلومات عن قيامه باخفاء كمية من الحبوب المخدرة بجسم المركبة لتهريبها لدولة مجاورة ، وبتفتيش المركبة عُثر على 10 آلاف حبة مخدرة أُخفيت داخل إحدى القطع الميكانيكية في المركبة.

الأردن.. محكمة أمن الدولة تصدر حكما قاسيا بحق أحد تجار المخدرات

الأردن يدين الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة وسط الصومال

الأردن الامن العام مخدرات المخدرات تهريب مخدرات تجار المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

تراجع فى أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 في محلات الصاغة

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

الفار لا يرى.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب التحكيم| فيديو

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. قائمة جديدة بمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

الأردن.. قوات الانتشار السريع تغادر المملكة الي مالي.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير بسعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس

عبارات خدش شرف| الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام

بشرى سارة.. منح استثنائية ومعاشات مؤقتة بالقانون لهؤلاء| الخطوات والشروط

بنزيما يحسم قراره بشأن الانضمام إلى النصر السعودي.. تفاصيل

انفجار ناقلة نفط في نهر ماي كلونج بتايلاند وفقدان 8 عمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة أكثر فاعلية خمس مرات من شراب السعال

أفخم حفل زفاف لـ كلب في الهند |فيديو

موقف غريب.. رجل يحمل حقيبة مليئة بالثعابين في الهند| فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ