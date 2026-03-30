إنزو فيرنانديز يلمح لاحتمال الانتقال إلى الدوري الإسباني

أثار لاعب وسط تشيلسي الأرجنتيني، إنزو فيرنانديز، جدلًا حول مستقبله الكروي بعد تصريحاته الأخيرة خلال فترة التوقف الدولي، حيث ألمح إلى إمكانية الانتقال إلى الدوري الإسباني قريبًا.

وأشار فيرنانديز إلى إعجابه بالحياة في إسبانيا، موضحًا أن العاصمة مدريد تحظى بمكانة خاصة في قلبه، حيث تشبهه كثيرًا بمدينته بوينس آيرس، مما يجعله يشعر براحة كبيرة تجاه فكرة الانتقال هناك.

وأكد اللاعب أن الحديث بالإسبانية سيكون أكثر سلاسة بالنسبة له مقارنة بالإنجليزية، رغم قدرته على التأقلم مع اللغة الإنجليزية في الملاعب الأوروبية.

وتطرق فيرنانديز إلى ناديه السابق ريفر بليت، معربًا عن رغبته في العودة إليه مستقبلاً، لكنه شدد على أن ذلك سيكون فقط في ذروة عطائه الكروي وليس لمجرد إنهاء مسيرته.

تأتي هذه التصريحات في وقت يستمر فيه اهتمام أندية كبرى بالحصول على خدماته، مع بروز ريال مدريد كأبرز المرشحين لمفاوضته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات حول وجهته المقبلة.