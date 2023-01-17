محافظ بورسعيد يوجه بتوفير احتياجات الأسر الاكثر احتياجا خلال شهر رمضان المقبل

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ممثلي الجمعيات الاهلية و مؤسسات المجتمع المدني و ممثلي جمعية الهلال الأحمر بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في عدد من الموضوعات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و مساعد مدير الامن و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد و مدير مديرية التضامن الاجتماعي .

لتوفير احتياجات الأسر الاكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك محافظ بورسعيد يوجه بالتنسيق

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور أخر تطورات العمل فيما يتعلق بأعمال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة ودورها خلال الفترة الحالية، خاصة في ملف إيواء المشردين والتكافل الإجتماعي لهم بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي ببورسعيد، مؤكدا على متابعته المستمرة لهذا الملف لإيواء المشردين وتوفير حياة كريمة لهم، موجها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون سويا والقيام بجولات ميدانية لرصد حالات المشردين و إمدادهم بكافة الاحتياجات اللازمة للمعيشة الكريمة.

لتوفير احتياجات الأسر الاكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك محافظ بورسعيد يوجه بالتنسيق

كما وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية و المجتمع المدني و مديرية التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر الاكثر احتياجا، موجها بتوصيل الاحتياجات الأساسية للأسر إلى منازلهم مباشرة.

وأكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتعاونها المثمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا وتوفير حياة تليق بهم، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لهذه الجمعيات والمؤسسات لتقوم بدورها على أكمل وجه.