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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص فى
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب  سيارة ملاكي مع نفسه أمام قرية نبيل الوقاد مركز بدر، بمحافظة البحيرة ونقل المصابين إلى مستشفى بدر المركزي وحرر محضر بالواقعة.

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انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة بدر يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية نبيل الوقاد بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء مصابي حادث انقلاب السيارة الملاكي 

وأسفر حادث انقلاب السيارة الملاكي عن إصابة كل من "أحمد حميدة شريف، 20 سنة، مقيم مركز بدر، مصاب باشتباة كسر بالضلوع ونزيف بالصدر،  معاذ عجمي حسين إبراهيم، 20 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، أيمن خالد عبد الرحمن، 19 سنة، مصاب بكدمات بالظهر.

وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة المركزى لتلقى العلاجات الإسعافات اللازمة وجار المتابعة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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