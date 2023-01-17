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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

انتخاب النائب هشام الشعينى رئيسا لجمعية القصب بالتزكية

جمعية القصب
جمعية القصب

فاز النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب برئاسة مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى القصب بالتزكية كما فاز الشافعى الطاهر بمنصب أمين الصندوق وبمنصب سكرتير الجمعية صلاح محمد حسن.

ووجهت الجمعية التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على قرار رفع سعر توريد طن قصب السكر الى الف ومائة جنيه.

وقال النائب هشام الشعينى بعد انتخابه رئيساً للجمعية إن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع الزراعة وحل مشكلات المزارعين مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الامن الغذائى والاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية بعد اطلاق الرئيس السيسى للعديد من المشروعات الزراعية القومية والكبرى فى جميع انحاء البلاد.

وأكد " الشعينى " أن الجمعية سوف تسخر جميع امكاناتها لحل مشكلات مزارعى قصب السكر لتحقيق اعلى انتاجية من السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية مشيراً الى أن الجمعية سوف تتواصل مع جميع الوزارات المختصة وفى مقدمتها وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى والتموين والتجارة الداخلية من اجل تحقيق انطلاقة كبيرة فى زراعات قصب السكر.

كما أكد النائب أحمد محمد عبد المنعم عضو مجلس النواب وعضو الجمعية العامة لجمعية القصب أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى لدعم الزراعة بصفة عامة وزراعة قصب السكر مشيداً بتكليفات الرئيس السيسى بتحديد اسعار مختلف المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بفترة مناسبة لتشجيع المزارعين على الاقبال على زراعة السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها زراعات قصب السكر.

واتفق اعضاء الجمعية على تنفيذ لقاءات مع مختلف المحافظين داخل المحافظات التى يتم زراعة قصب السكر بها حتى يكون للمحافظين دورهم فى مواجهة مشكلات مزارعى قصب السكر.

النائب هشام الشعينى منتجى القصب القصب السيسي سعر توريد طن قصب السكر

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