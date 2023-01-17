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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تتألق بالأبيض في أحدث ظهور.. ووصلة غزل مع حنان مطاوع

عبير صبري
عبير صبري

تألقت الفنانة عبير صبري في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت عبير صبري مرتدية بلوزة أنيقة باللون الأبيض، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع اكسسوارات فضية اللون.

وعلقت الفنانة حنان مطاوع علي إطلالة عبير صبري، كاتبة: “تجنني عارفه شكلك انت هنا حباه ازاي”، وردت عبير صبري: “حبيبتي ياحنونه ياقمر انتي عشره العمر بحبك”.

عبير صبري تنشر صورة جديدة من كواليس مسلسل «جميلة»

صراع كبير.. عبير صبري من كواليس مسلسل جميلة لرمضان 2023

يذكر أنه شوقت الفنانة عبير صبري، المتابعين ل مسلسل “جميلة” المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت عبير صبري صورة من كواليس المسلسل، وعلقت كاتبة: “من تصوير مسلسل جميلة.. الخناقة حامية اوي بين نيرمين وجميلة انا عن نفسي متحمسة اوي.. انتظرونا في صراع كبير جميلة نيرمين وزياد”.

يذكر أنه انضم الفنان أحمد الشامي، لفريق عمل مسلسل "جميلة" وبدأ تصوير مشاهده في العمل مع الفنانة ريهام حجاج ومن المقرر عرض العمل خلال موسم دراما رمضان المقبل. 

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع. 

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