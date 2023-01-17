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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف عطية: محافظة أسوان الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية لعام 2022

أسوان تتصدر منظومة
أسوان تتصدر منظومة الشكاوى الحكومية

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود التي يبذلها فريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلاً مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وتحقيقها معدل إنجاز 100% من معدل الإنجاز المخطط لعام 2022 بناء على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. 

وأكد اللواء أشرف عطية على نجاح المحافظة في تحقيق إنجاز وإدراج 100% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا ضمن الجهود المبذولة في كافة القطاعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة ". 

 

الشكاوى الحكومية

أسوان تتصدر منظومة الشكاوى الحكومية 

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الشكاوى لعام 2022 بلغت 1939 شكوى منها 1280 فردية، و659 جماعية في ظل تنوع الشكاوى ما بين طلبات خاصة بالتربية والتعليم والصحة والمرافق العامة والمجتمع المدني وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب الخدمات الحكومية المتنوعة. 

وأضاف أشرف عطية أن هناك تكليف مباشر لكافة الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الشكاوى بشكل فورى لتقديم أفضل الخدمات بالجودة المطلوبة بصورة حضارية ونموذجية في التنفيذية، وهو الذى يتوازى مع تقديم الخدمات الجماهيرية عبر تطبيقات عين المواطن وغيرها ضمن منظومة التحول الرقمي والمتصل بـ 11 مركز تكنولوجي بالوحدات المحلية مربوطة بالميكنة الحكومية لمشروع التحول الرقمي لتوفير 82 خدمة متنوعة .

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اللقاءات الجماهيرية

ليتواكب ذلك مع تلبية المطالب والشكاوى المختلفة أثناء اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية لمحافظ أسوان مع المواطنين ، وكذا لقاءات رؤساء المراكز والمدن معهم أيضاً لتحقيق أعلى المعدلات في الشكاوى الجماهيرية. 

كما أشاد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق خدمات الهاتف المحمول أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وأيضاً أرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة والمخلفات وغيرها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وهي 01555525444 / 01555516528.

 

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