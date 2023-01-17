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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال ندوات المشروع القومي لتنمية الأسرة بقرى حياة كريمة في أسوان

جلسات الدوار للمجلس
جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة التعاون والجهود المكثفة بين جميع الجهات المعنية من أجل تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 28 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية استهدفت قرى الصعايدة والكلح شرق وغرب وإدفو قبلي والشراونة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى البصالي والعرب وسبعة قبلي وكوم أمبو قبلي وحجازة بمركز كوم أمبو ، مشيرة بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية ، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة للأبناء .

 

جلسات الدوار

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء الأزهر الشريف تم إستكمال تنظيم ندوات التوعية بقرى الإيمان وعمرو بن العاص والشهامة والسماحة والمنارة بوادى الصعايدة بمركز إدفو، لافتة بأن الندوات استهدفت رفع الوعى الأسرى وتسليط الضوء على أهمية تنظيم الأسرة، والمشكلات الأسرية والعنف الأسرى، بالإضافة إلى أسس الزواج الناجح ، والأمومة الآمنة، وغيرها من التحديات المجتمعية وأساليب التعامل معها .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مؤسسة مصر الخير في تلبية إحتياجات الأسر ورسم الفرحة على وجوه الطلاب المتفوقين بكليات جامعتى الأزهر وأسوان من خلال دفع المصروفات لـ 215 طالب وطالبة .

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الحكومية بترشيد الإنفاق في الإحتفال بعيد أسوان القومى وتوجيه الجهود التنفيذية والمجتمعية لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً والطلاب المتفوقين والغير قادرين .

 

أنشطة متنوعة

وقد جاء ذلك أثناء عرض الأعمال الخيرية التي قامت بها مؤسسة مصر الخير بواسطة الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي للمؤسسة على محافظ أسوان ، والذى أشاد بما تقوم به جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة التحالف والذى ساهم فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة فى المناطق الريفية والشعبية .

وأشاد محافظ أسوان على أهمية الدور المجتمعى والتنموى لتكاتف هذه المؤسسات فى مساندة الجهود الحكومية من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية والمعيشية والإقتصادية للمواطنين ، والحالات التى تحتاج إلى تدخلات وإعانات عاجلة .

 

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