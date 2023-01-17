عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهالي سوهاج يشكرون شيخ الأزهر على القافلة الطبية ويرغبون في تكرارها

قافلة الأزهر
قافلة الأزهر

شهدت قافلة الأزهر الطبية في محافظة سوهاج إقبالًا كبيرًا في اليوم الرابع من عمل القافلة، حيث كثفت نشاطها اليوم الثلاثاء في الوحدة الصحية بقرية «شطورة» بمركز طهطا لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بالمركز، نظرا لما تقدمه من خدمات طبية مجانية وما تابعه الأهالي من أعمال للقافلة خلال الأيام الماضية في الوحدات الصحية في «بلصفورة» و«شطورة».

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، بأنَّ القافلة استطاعت في يومها الرابع والأخير إجراء 2523 كشف، و15 «إيكو» بعيادة القلب، و12 سونار، و94 عملية جراحية في مجالات جراحة الأطفال والجراحة العامة والأورام والعظام والأنف والأذن والأسنان، و497 تحليلًا واختبارًا، وفي عمل العيادات شهدت عيادة العظام الإقبال الأكبر بـ539 كشفًا، وعيادة الرمد 295 كشفًا، وعيادة الجلدية 215 كشفًا، وعيادة الأسنان 200 كشفٍ، وعيادة الأطفال 190 كشفًا.

وأكد المشرف العام على القوافل بالأزهر أنَّ ما شهدته القافلة خلال عملها بسوهاج يؤكد أهمية الدور المجتمعي والإنساني للأزهر، وأهمية استمرار هذه القوافل في أداء هذا العمل المهم الذي يوفر على الناس الوقت والجهد والمال ويخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين، وأن القوافل مستمرة بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حسب خطة سنوية.

من جانبه، نقل الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، شكر وتقدير وحب أهالي القرى والمراكز التي استفادت من عمل القافلة إلى فضيلة الإمام الأكبر، وأنهم تعودوا من الأزهر على دوره الفعال في خدمة المجتمع وقضاياه، ودائمًا ما يبعث فضيلة الإمام الطيب الطمأنينة في قلوب الناس بتوجيهاته لخدمة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أهمية تكرار هذه القوافل في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في بقية مراكز المحافظة، نظرًا للإقبال الشديد على قوافل الأزهر وما تقدمه في خدمة الناس.

وأكد أحمد داوود، المسؤول الإداري للقافلة، أنَّ أطباء الأزهر رسموا البهجة والسرور على وجوه أهالي سوهاج بما قدموه وما بذلوه من جهود في خدمة الناس، وأن الفريق الإداري للقافلة عمل بكل جد واجتهاد في توفير كل أوجه الدعم والخدمات اللازمة لتسهيل عمل الأطباء وتنظيم وتسهيل سير عمل العيادات ومعمل التحاليل والعمليات وصيدلية القافلة.

مصطفى السيد أحمد عمر، من أبناء قرية شطورة، يقول خلال وجوده في الوحدة الصحية إنه جاء لمساعدة القافلة في عملها من الناحية التنظيمية، مؤكدًا أن القافلة على مدى يومين داخل قرية شطورة بمحافظة سوهاج قامت بملحمة عظيمة ساهمت من خلالها بتخفيف العبء عن الكثير من المرضى -بمختلف تخصصاتها- ودعمت بشكل كبير محدودي الدخل وغير القادرين، مقدمًا الشكر والتقدير لشيخ الأزهر على هذه القافلة المتميزة، التي يتمنى الجميع تكرارها في مناطق متنوعة من المحافظة.

ونظمت إدارة القوافل الطبية بمشيخة الأزهر هذه القافلة إلى سوهاج بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وضمت نخبة متميزة من الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بجامعة الأزهر يبلغ عددهم (22) طبيبًا في 14 تخصصًا: (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، إضافة إلى معمل للتحاليل الطبية.

قافلة الأزهر سوهاج شطورة خدمات طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

خسر 160 جنيها.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم على مستوى جميع الأعيرة

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

ترشيحاتنا

ممتنة على حفاوة الاستقبال .. الملكة رانيا تشكر قرينة الرئيس السيسي.. شاهد

منتخب مصر لليد يكتسح نظيره الأمريكي 35-16 في بطولة العالم

السعودية تعلن إصدار تأشيرة دون رسوم عند شراء تذاكر للسياحة وأداء العمرة

كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين .. أسعاره وكيفية الحصول عليه

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

جماهير الأهلي تحتفل بتألق كهربا بعد الفوز على سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوسن بدر تصدم الجمهور فى أحدث ظهور لها

حاولت ترهيبها.. حرب ناعمة بين ملكة جمال روسيا ونظيرتها الأوكرانية|شاهد

احذروا| لعبة شهيرة تسبب الإدمان.. واللاعبون في المصحات

وردة جميلة.. اكتشاف زهرة عمرها 34 مليون سنة بتفاصيل مذهلة

فيديو

مفاجآت صادمة..عقوبات تلاحق الأهلي بعد مشاركة كهربا في المباريات..اعرف الحكاية

شرط وحيد.. رحيل محمد صلاح وعرض باريس سان جيرمان.. فيديو جراف

1000 مفرج عنهم بقضايا رأي.. أبرز تصريحات طارق الخولي عن لجنة العفو |فيديوجراف

هنربي عصافير .. عمر كمال يعلن تفاصيل مشروعه الجديد مع حمو بيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ