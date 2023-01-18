عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب يتسبب في العثور على جثة مخلوق غريب بشواطئ بريطانيا.. صور

كلب يتسبب في العثور
كلب يتسبب في العثور على جثة مخلوق غريب على شاطىء ببريطانيا

تسبب كلب كان يسير برفقة صاحبه في العثور على جثة مخلوق غريب على شاطىء مقاطعة ديفون، جنوب غرب بريطانيا. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، فقد فزع عامل منجم عندما وجد أمامه جثة متحللة لـ مخلوق غريب. 

شاهد.. رجل يسعى لتتويج جروه بلقب أبشع كلب في بريطانيا

أفخم حفل زفاف لـ كلب في الهند |فيديو

هجوم مفاجئ لـ كلبين على رضيع في أمريكا.. ماذا حدث له؟

فيديو مروع.. سقوط سيارة دفع رباعي على رضيع و3 سيدات في البرازيل

وقال بن لاندريكومبي، البالغ من العمر 41 عاما إنه علم أن كلبه قد وجد شيئا عندما اختفي بين عشب شاطئ ثورليستون أثناء مطارته لكرة. 

وعندما حقق بن في اختفاء كلبه، قام على الفور بسحب سموكي من جثة متعفنة بمجرد أن أغلق عينيه على الوحش الغريب الذي يبلغ طوله مترا.

وقال عامل المحجر بن لصحيفة “ديلي ستار”: “كان أغرب مخلوق رأيته في حياتي، أعتقدت أنه كائن فضائي”. 

وعن حقيقة المخلوق الغريب، قالت عالمة الجيولوجيا المقيمة في الولايات المتحدة، روزي مور إنه "من الصعب" التمييز من الصور وحدها حقيقة الجثة الغامضة.


وأضاف المحاضر في علم الأحياء البحرية، الدكتور بنجامين سيوتي ، من جامعة بليموث القريبة، انها تبدو جثة طائر ميت كبير وليس مخلوقا بحريا جرفته المياه. 

وتابع  الدكتور كريس لينج، كبير المحاضرين في جامعة إكستر في علم الأحياء البحرية، أنه ليس لديه فكرة عن حقيقته، لكنه نصح بإنه إذا كان حيوانا بحريا جرفته المياه  فيجب إبلاغ شبكة السلاسل البحرية المحلية.

 عامل المنجم
الكلب
 جثة مخلوق غريب على شاطىء في بريطانيا

 

 جثة مخلوق غريب على شاطىء في بريطانيا

 

 

 جثة مخلوق غريب على شاطىء في بريطانيا
كلب جثة مخلوق غريب مقاطعة ديفون بريطانيا عامل منجم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

عاجل.. شرط مرتضى منصور لتقسيط غرامة كهربا بعد تألقه مع الأهلي

رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

شكوي بحرمان الأهلي من التأهل ..رد فعل الزمالك عقب مشاركة كهربا اليوم

الجنيه يسترد عافيته ويواصل الصعود أمام باقي العملات

أول رد فعل من الأهلي عقب تألق كهربا بنصف نهائي كأس مصر

بعد إجراءات البنك المركزي.. شلل يحطم السوق السوداء لـ الدولار |تفاصيل

خالد الغندور يثير الجدل بعد تأهل الاهلي لنهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

مفاجآت جديدة.. مرتضى منصور يُعلق على مشاركة «كهربا» مع الأهلي

سعرها خيالي.. أغلى فرخة في العالم مفيدة لجمال المرأة لهذا السبب |فيديو

ما هو التاتو الحرام وحكم الميكروبليدنج؟.. رأي دار الإفتاء

خالد جلال: كنت صارمًا مع اللاعبين.. وحزين من حلمي طولان بعد تصريحاته|فيديو

مش هقسّط الغرامة.. مرتضى منصور يوجّه رسالة نارية لـ كهربا

في أهم ولاية له.. ترامب يبدأ حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار

نوع من السمك يحميك من السرطان ويقوي المناعة

لو بتنسى كتير.. اعرف إزاى تحمى نفسك من الزهايمر قبل فوات الآوان

بملابس شتوية.. منى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

دمار.. ماذا فعل الزلزال في السلفادور| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ