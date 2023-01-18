كلب يتسبب في العثور على جثة مخلوق غريب بشواطئ بريطانيا.. صور

تسبب كلب كان يسير برفقة صاحبه في العثور على جثة مخلوق غريب على شاطىء مقاطعة ديفون، جنوب غرب بريطانيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، فقد فزع عامل منجم عندما وجد أمامه جثة متحللة لـ مخلوق غريب.

وقال بن لاندريكومبي، البالغ من العمر 41 عاما إنه علم أن كلبه قد وجد شيئا عندما اختفي بين عشب شاطئ ثورليستون أثناء مطارته لكرة.

وعندما حقق بن في اختفاء كلبه، قام على الفور بسحب سموكي من جثة متعفنة بمجرد أن أغلق عينيه على الوحش الغريب الذي يبلغ طوله مترا.

وقال عامل المحجر بن لصحيفة “ديلي ستار”: “كان أغرب مخلوق رأيته في حياتي، أعتقدت أنه كائن فضائي”.

وعن حقيقة المخلوق الغريب، قالت عالمة الجيولوجيا المقيمة في الولايات المتحدة، روزي مور إنه "من الصعب" التمييز من الصور وحدها حقيقة الجثة الغامضة.



وأضاف المحاضر في علم الأحياء البحرية، الدكتور بنجامين سيوتي ، من جامعة بليموث القريبة، انها تبدو جثة طائر ميت كبير وليس مخلوقا بحريا جرفته المياه.

وتابع الدكتور كريس لينج، كبير المحاضرين في جامعة إكستر في علم الأحياء البحرية، أنه ليس لديه فكرة عن حقيقته، لكنه نصح بإنه إذا كان حيوانا بحريا جرفته المياه فيجب إبلاغ شبكة السلاسل البحرية المحلية.

عامل المنجم

الكلب

جثة مخلوق غريب على شاطىء في بريطانيا

جثة مخلوق غريب على شاطىء في بريطانيا