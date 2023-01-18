يتعرضون للموت يوميا..صيادو جنوب سيناء يستغيثون لصرف معاشاتهم مبكرا بسبب ظروف العمل

اشتكى صيادو محافظة جنوب سيناء من تأخر صرف معاشاتهم بعد تجاوز سن المعاش ٦٠ عاما ورفع الحصول عليه لسن ٦٥ سنة وقد يضطرون للعمل رغم ظروفهم الصحية القاسية والصعبة .

التقى صدى البلد مع صيادين جنوب سيناء الذين عانوا كثيرا من عدم صرف المعاش رغم أنهم تجاوزوا السن القانوني .

وقال عيد البنا احد كبار الصيادين، أن الصيادين يعانون كثيرا لأنهم يعملون في ظروف صعبة و يتعرضوا للأمراض مبكرا بسبب البرد والسباحة في البحر في الشتاء ورغم ذلك لا يحصلون علي المعاش الذي يقومون بسداد اقساطه شهريا، طوال عملهم الا بعد سن ٦٥ عام رغم احتياجهم الشديد لذلك المعاش .

واضاف محمد عبد الحميد صياد بطور سيناء إنه إصابة المرض ولم يعد قادرا علي الصيد ورغم أنه تعدي سن الستين ولم يحصل على معاش وليس له مصدر رزق اخر مما اضطره البحث عن عمل آخر رغم ظروفه الصحية .

واضاف عبد الله حامد صياد بطور سيناء إن الصيادين مازالوا لم يحصلوا علي الخدمات الضرورية رغم أنهم أكثر من يتعبون ويسعون علي لقمة العيش وتوفير الأسماك للمواطنين .

ومن جانبه أكد الشيخ حسان حمد شيخ الصيادين بجنوب سيناء إن معاناة كبيرة يعيشها الصيادين بجنوب سيناء وخاصة بعد رفع التأمين من ١٢ جنيه إلي ١٢٠٠ جنيه سنويا ورغم ذلك الصياد يموت قبل الحصول علي معاشه مطالبا باستثناء الصيادين من ذلك القانون .



صيادين جنوب سيناء

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