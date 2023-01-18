سريعة وشهية .. طريقة عمل أرز الزعفران والدجاج

تعتبر طريقة عمل أرز الزعفران والدجاج من الوصفات الشهية والمختلفة والتي يمكن تحضيرها في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أنها وجبة مشبعة ومناسبة للكبار والصغار.





وقدّم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل أرز الزعفران والدجاج، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة وهي وصفة تكفي لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





طريقة عمل أرز الزعفران والدجاج

طريقة عمل أرز الزعفران والدجاج





مقادير طريقة عمل أرز الزعفران والدجاج :

500 جم صدور دجاج

1.5 لتر ماء ساخن

1 عود قرفة

2 مكعب مرقة زعفران ماجي

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 جزرة متوسطة مبشورة

1 كوب زبيب ذهبي / بني، مغسول

2 كوب أرز بسمتي مغسول (400 جم)



طريقة عمل أرز الزعفران والدجاج :

- في قدر مرق ، يوضع الدجاج في الماء الساخن، ويوضع عود القرفة ومكعبات مرق الزعفران من ماجي، وتترك على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج بالكامل.

- نرفع الدجاج من المرقة ونترك ليبرد قليلاً ، مع الاحتفاظ بالمرقة.

- باستخدام شوكة نقطع الدجاج المطبوخ إلى قطع صغيرة، ونتركه جانباً.

- في نفس الوقت ، في قدر أرز غير لاصق، ونقوم بقلي البصل في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون، ويضاف الجزر والزبيب والدجاج المطبوخ، ونقوم بقلي معًا لمدة من 2-3 دقائق.

- يضاف الأرز و 4 أكواب من المرقة إلى القدر، ونغطي القدر، ونترك على نار خفيفة حتى ينضج الأرز، ويُمتص المرقة.

- ننقل إلى طبق التقديم أرز الزعفران والدجاج، ونقدمه مع السلطة أو الزبادي العادي على الجانب.

- نقلي بعض البصل الإضافي حتى يصبح ذهبي اللون، ونستخدمه لتزيين الأرز مع المكسرات المحمصة.