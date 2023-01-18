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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 تغييرات ضخمة في انتظار مستخدمي واتساب.. اختصار جديد للـ Block

واتساب
واتساب

تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، يعمل حاليا على العديد من التغييرات الرئيسية للتطبيق، بما في ذلك تعديلان كبيران للصور، تم تسريب تفاصيل هذه التحديثات عبر الإنترنت، مما يمنحنا نظرة خاطفة على التغييرات القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع "economictimes"، رصدت مدونة WABetaInfo مؤخرا أهم التغييرات القادمة لتطبيق واتساب، والتي تم اكتشافها في الإصدارات التجريبية من التطبيق على أندرويد وآيفون.

 

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5 تغييرات ضخمة في انتظار مستخدمي واتساب في 2023

فيما يلي 5 تغييرات رئيسية على واتساب من المنتظر طرحها قريبا، لمستخدمي التطبيق على أجهزة أندرويد وآيفون:


1. القدرة على اكتشاف النص: أحد أكبر التغييرات القادمة للتطبيق هو القدرة على اكتشاف النص في صور واتساب، مما يسمح للمستخدمين بنسخه ولصقه،

2. نقل سجل الدردشة: هناك تغيير آخر قيد التطوير حاليًا وهو القدرة على نقل سجل دردشة WhatsApp بين هواتف أندرويد، دون الحاجة لاستخدام Google Drive، سيسهل ذلك على المستخدمين نقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم من هاتف إلى آخر.

3. إعادة توجيه الوسايط مع تسمية توضيحية: هناك تغيير آخر يتم اختباره في الإصدار التجريبي من التطبيق وهو القدرة على إعادة توجيه الوسائط مع التسمية التوضيحية، مما سيسهل ذلك على المستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع أصدقائهم وعائلاتهم، حيث سيتمكنون من إضافة تعليق لشرح موضوع المحتوى.
4. اختصار حظر في قائمة الدردشة: يتم أيضا تطوير اختصار حظر في قائمة الدردشة، مما يسهل على المستخدمين حظر جهات الاتصال غير المرغوب فيها.

5. وضع الكاميرا الذي يسهل تسجيل الفيديو: بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل أيضا على وضع الكاميرا الذي يسهل تسجيل الفيديو.

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