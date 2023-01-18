عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شفافية كاملة| عوض تاج الدين يكشف الوضع الوبائي بمصر.. فيديو

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الوضع الوبائي في مصر مطمئن، وفي ظل الظروف الوبائية التي كانت موجودة بالنسبة لفيروس كورونا والفيروسات الأخرى، فإن هناك شفافية كاملة في وصف الوضع الوبائي في مصر.

txt

عوض تاج الدين: الذكاء الاصطناعي عامل مساعد ولا يغني عن الطبيب

txt

عوض تاج الدين: اللقاحات متوفرة وأي شخص يستطيع الحصول عليها

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "كلنا نسعى إلى الاستقرار، والوضع حاليا مستقر، والفيروسات التنفسية بكل أنواعها موجودة في مصر والعالم كله، وهناك نوع من التذبذب في عدد الحالات بمصر والعالم".

وتابع: "تحور الفيروسات لأنواع كثيرة ومتعددة أمر طبيعي وليس غريبا على الإطلاق، حتى فيروس الانفلونزا الموسمي به متحورات كثيرة، بواقع 256 نوع تقريبا، وبالتالي فإن المتحورات وأسمائها لا تشغلنا".

وحول متحور يوم القيامة، قال: "هي أسامي لامعة وإعلامية، وتصينفها معروفة كأي متحور أخرى مثل دلتا وأوميكرون، أي أن هذا المسمى للتداول الإعلامي والتداول الطبي، لكنه نفس الفيروس، والأعراض كلها متشابهة في الفيروسات التنفسية بما فيها كورونا".

 

عوض تاج الدين الصحة الوضع الوبائي كورونا فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

استبعاد لاعبين وعقوبة لـ زيزو .. فيريرا ينتفض على نجوم الزمالك

رأس حربة صريح| شوبير يعلن تفاصيل الصفقة الأخيرة للأهلي بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

إسرائيل في مأزق.. أسلحة أمريكية مخزنة بتل أبيب تذهب إلى أوكرانيا

برفقة انتصار السيسي.. الملكة رانيا تشارك الشعب الأردني صور زيارتها لمصر

بداية الانفراجة.. خبير اقتصادي يضع روشتة لحل الأزمة العالمية

الأوقاف تبدأ تلقي طلبات المشاركة في مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات.. اعرف الشروط

التضامن: برنامج مودة يقدم تدريبات للمقبلين على الزواج ولدينا 157 مكتب توجيه

حببي أطفالك في الطعام بالألوان الطبيعية المفيدة.. طريقة عمل مكرونة إسباجتي بالبنجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكاوى جديدة وتهديدات بالجملة.. كولر يحسم موقف كهربا من لقاء القمة والزمالك يتوعد

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات تكشف أناقة دنيا سمير غانم

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

سب وقذف واتهامات خادشة.. القصة الكاملة لـ ريهام سعيد وحسن شاكوش

فيديو

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ