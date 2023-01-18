شفافية كاملة| عوض تاج الدين يكشف الوضع الوبائي بمصر.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الوضع الوبائي في مصر مطمئن، وفي ظل الظروف الوبائية التي كانت موجودة بالنسبة لفيروس كورونا والفيروسات الأخرى، فإن هناك شفافية كاملة في وصف الوضع الوبائي في مصر.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "كلنا نسعى إلى الاستقرار، والوضع حاليا مستقر، والفيروسات التنفسية بكل أنواعها موجودة في مصر والعالم كله، وهناك نوع من التذبذب في عدد الحالات بمصر والعالم".

وتابع: "تحور الفيروسات لأنواع كثيرة ومتعددة أمر طبيعي وليس غريبا على الإطلاق، حتى فيروس الانفلونزا الموسمي به متحورات كثيرة، بواقع 256 نوع تقريبا، وبالتالي فإن المتحورات وأسمائها لا تشغلنا".

وحول متحور يوم القيامة، قال: "هي أسامي لامعة وإعلامية، وتصينفها معروفة كأي متحور أخرى مثل دلتا وأوميكرون، أي أن هذا المسمى للتداول الإعلامي والتداول الطبي، لكنه نفس الفيروس، والأعراض كلها متشابهة في الفيروسات التنفسية بما فيها كورونا".