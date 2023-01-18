الأرصاد تزف خبرا سارا لعشاق الصيف بعد موجة الأمطار.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أننا نشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة مع استقرار تام بالأحوال الجوية، وهو بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا وكتل هوائية معظمها قادمة من شبه الجزيرة العربية، ولذلك نشعر بزيادة فترات سطوع آشعة الشمس خلال فترات النهار والدفئ والاستقرار بالأحوال الجوية، والطقس خلال فترات النهار يكون معتدل الحرارة على أغلب المناطق الشمالية، سواء السواحل الشمالية ومحافظة الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للدفئ على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أنه فور غياب آشعة الشمس ودخول فترات الليل درجات الحرارة تنخفض بساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتكون الأجواء من باردة لشديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية فخلال فترات اللي تنخفض درجات الحرارة لتصل لأقل من 10 درجات مثل محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء ومحافظات المدن الجديدة.

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع الإستقرار بالأحوال الجوية تكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لإنخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية، وتكون الشبورة المائية يبدأ من ساعات الليل المتأخرة وتستمر حتى سطوع آشعة الشمس تبدأ الشبورة المائية في التلاشي تدريجيا، وتستمر هذه الأجواء حتى نهايات هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، حيث ترتفع الحرارة خلال فترات النهار وتنخفض خلال فترات الليل المتأخرة، وتكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ22 درجة مئوية.

وحذرت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، المواطنين من الانخداع بدفئ الجو خلال فترات النهار وتغيير نوعية الملابس والاستمرار بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات النهار وخلال فترات الليل المتأخرة، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء تام على الطرق خلال فترات تكون الشبورة المائية على الطرق.

