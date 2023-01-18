افتتاح معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية

افتتح المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية حيث تم تخصيص عدد ٥ مجمعات استهلاكية بأنحاء المحافظة لإقامة معرض أهلا رمضان.

وتتضمن هذه المجمعات، مجمع وهدان بالمنشية، ومجمع الازاريطة أمام كلية طب الأسنان بالازاريطة، ومجمع كمال الجويلى طريق الحرية برشدى، ومجمع على القطا بشارع مصطفى فهمى بجليم، ومجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس.

وتشمل هذه المعارض كميات وفيرة من اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والسكر والزيوت والارز والسمن والدقيق والمكرونات وغيرها من السلع الغذائية الأساسية وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق تصل إلى ٣٠٪ فى بعض السلع.

وتفقد سعدالله المجمعات المذكورة والسلع المعروضة والأسعار المعلنة والتأكد من جودة السلع المعروضة لينال المواطنين سلع عالية الجودة بأسعار مخفضة و يتم ضبط الأسعار فى الأسواق من خلال تواجد القطاع الحكومى كمشارك أساسى فى الأسواق.

حضر الافتتاح اللواء أحمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وقيادات مديرية التموين و التجارة الداخلية وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.