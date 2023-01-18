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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كامالا هاريس تشكر رئيس الإمارات هاتفيا على استضافة مؤتمر المناخ بدورته المقبلة

رئيس دولة الإمارات
رئيس دولة الإمارات ونائبة الرئيس الأمريكي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال المكالمة، أكدت هاريس التزام بلادها الدائم بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الأمنية وعلاقة الصداقة والتحالف التاريخية بين البلدين، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للاعتداءات الإرهابية الحوثية على بعض المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات خلال العام الماضي.

وقدمت هاريس شكرها لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28 ".

كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتشاور المستمر حول التطورات في المنطقة والعالم.

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