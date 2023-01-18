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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الوزراء: بدء تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة الأسبوع المقبل

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المجلس سيبدأ تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة بداية من الأسبوع المقبل.

وقال “مدبولي”، خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية “الأولى”: "سيتم تطبيق المبادرة اعتبارًا من الأسبوع القادم". 

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتحل محل المبادرة التي وضعها البنك المركزي سابقًا بفائدة 8% مدعمة بالتوافق مع اتحاد الصناعة والغرف التجارية، وتم الاتفاق على أن يتحمل المصنع 11% والدولة تتحمل باقي سعر الفائدة، بحيث يكون إجمالي المبادرة سنويًا 150 مليار جنيه، وذلك من أجل دعم قطاع الصناعة والزراعة.

وأكد رئيس الوزراء: "إحنا كدولة النهارده بنتحرك بكل قوة نحو تقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية الموجودة خلال الفترة القادمة"، مشيرا إلى أن "المبادرة المقدمة للقطاع الصناعي والزراعي الإنتاجي بالفعل النهارده مجلس الوزراء أقرها بصورة نهائية".

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