مدبولي: المصانع ستعود لكامل طاقتها بعد مبادرة الـ11%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة الحكومة الخاصة بالفائدة 11%، جاءت بعد وقف المركزي فائدة الـ8%، وهدفها مساعدة المصنعين، و“صغار المصنعين”، وأن الدولة تتحمل باقى التكلفة علمًا بأن التكلفة الحقيقية 18.75%.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن المصنع يتحمل 11% والدولة تتحمل الباقي، مشددا على أن مبادرة الحكومة ستجعل المصانع تعود لـ العمل، وسيكون هناك إفراج عن السلع بالموانئ، حتى تعود الطاقة الكاملة للتصنيع.

ولفت إلى أنه يتابع بشكل مستمر ما يتم الإفراج عنه من الموانئ، وهناك متابعة لمشكلات المصانع.

وأوضح أنه "بتابع قطاع الصناعة والمنتجين كل 48 ساعة، لمتابعة الإفراجات".