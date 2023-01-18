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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب: قرار زيادة سعر توريد القمح يشجع الفلاحين على التوسع فيه

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة

أشاد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى ١٢٥٠ جنيه، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذى سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، حيث كان سعر التوريد في العام الماضي ٨٨٠ جنيه ثم ارتفع قبل الموسم الجديد إلي ألف جنيه ثم وفقا للقرار الجديد أصبح ١٢٥٠ جنيه.

وقال الحصرى، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن زيادة حافز توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين عن زراعة القمح في الموسم الجديد، والحرص على توريده، للاستفادة من ذلك الحافز، الذى يعد مناسبا للفلاح، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.

وتابع النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تضع دائما أمامها قضايا الفلاح المصرى وأولويات الدولة في زيادة حجم انتاجها الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي،  خلال اجتماعاتها المستمرة، وذلك في إطار دورها الرقابى والتشريعى التي تقوم به تحت القبة فى إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة لدعم خطوات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.

وأكد الحصرى، أنه سبق وتوقع منذ شهر تقريبا أن تكون تلك الزيادة الجديدة، ١٢٥٠ جنيه وذلك بعدما وجه الرئيس السيسي بتشجيع المزارعين علي زراعة القمح.


وأعلن مجلس الوزراء اليوم، أن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.

البرلمان مجلس النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحكومة الاقتصاد الفلاح المصرى

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