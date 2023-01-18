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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل|غياب عبدالله السعيد .. تعرف على قائمة بيراميدز أمام فاركو

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في الدوري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي  

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الرحمن جودة  

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويغيب عن قائمة المباراة، عبد الله السعيد بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام فيوتشر، ومحمد الشيبي وكريم حافظ بسبب الإصابة .

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