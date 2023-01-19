تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في 6 مناطق في المملكة.

تفاصيل تحذير المركز الوطني السعودي للأرصاد

وبحسب بيان أصدره المركز ونشرته صحيفة "سبق" السعودية، فإن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على الكامل وخليص والخرمة المويه وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير السعودية أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على العرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ11.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز أن منطقة جازان السعودية ستشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية السعودية رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعبيلة وبقيق وحرض وخريص والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على العديد وذعبلوتن حتى الساعة الـ11.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع والعلا والعيص والمدينة المنورة وخيبر والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.

وبحسب المركز الوطني السعودي للأرصاد، تشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الخميس.