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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء 13 مصابا ومتوفيتين في حادث انقلاب أتوبيس عمال ضفائر بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبلت مستشفيات الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التامين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد 13 مصاب و متوفيتين نتاج حادث انقلاب أتوبيس كانوا يستقلونه عائدين من عملهم بمصنع الضفائر جنوب بورسعيد الى مركز المطرية بمحافظة الدقهلية مسقط رأسهم ومحل إقامتهم .

 

وكان طريق بورسعيد المطرية شهد منذ قليل حادث انقلاب أتوبيس، يقل عددا من عمال مصنع الضفائر الكهربائية، وذلك خلال طريق عودتهم لمحافظاتهم بعد انتهاء عملهم بالمصنع الكائن جنوب بورسعيد.

وتلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغًا من الأهالي والمسافرين بوقوع حادث انقلاب أتوبيس ووجود جثث ومصابين، وعلي الفور جري الدفع بـ 10 سيارات لنقل المصابين، وجري نقلهم لمستشفيات التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى 30 يونيو 6 من المصابين، واستقبل مستشفى السلام 7 من المصابين، كما تم إيداع جثتين بالمشرحة، وذلك نتيجة حادث الأتوبيس الذي وقع علي طريق بورسعيد المطرية.

أسماء المصابين و المتوفيتان 

وتبين ان المصابين هم أحمد السيد على 34 عام وخلود محمد 17 عام  وخالد الحمامي 23 عام ، مصطفى المحمودى 31 عام ،اية يوسف 18 عام ،محمود الورداني 30 عام،رشا جمال 24 عام،محمد حسن 18 عام ،سارة عبدالخالق 24 عام و مى عبدالخالق 22 عام 

هذا بالاضافة الى استقبال المستشفيات مصطفى محمد ابو العلا 18 عام وأجفان عبدالله 30 عام  وأسامة مسعد 36 عام 

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وتم ايداع جثمان المتوفيتين الى رحمة مولاهم  نادية عبدالعزيز وتبلغ من العمر 21 عام  وندى عوض السيد 23 عاما تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الزهور

 

رعاية بورسعيد ترفع حالة الاستعداد 

 

ورفعت هيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد للقصوى، وجري تكليف فريق طبي متخصص من أطباء الطوارئ والرعاية والمخ والأعصاب والجراحة، كما تم تكليف فريق من التمريض، للتعامل مع الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

هذا و قد تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

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