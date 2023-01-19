صحف الكويت.. قمة أبو ظبي تؤكد احترام قواعد السيادة ووقف التدخّلات.. وأردوغان يعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

مصر: ارتفاع قياسي للصادرات النفطية وغير النفطية في عام 2022

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن أنها ستستقيل من منصبها الشهر المقبل

لافروف: موسكو مستعدة لإرسال قوات للحدود بين أرمينيا وأذربيجان

جيك سوليفان يصل إسرائيل لبحث الملفين الإيراني والفلسطيني

أمريكا تعتقل مالكًا روسيًا لبورصة "بيتزلاتو" للعملات الافتراضية

البرلمان الأوروبي يصوت لصالح تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن مجلس الوزراء المصري أعلن أن الصادرات النفطية حققت ارتفاعا قياسيا إلى 2ر18 مليار دولار بينما سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعا "غير مسبوق" بنسبة 12 بالمئة بواقع 216ر35 مليار دولار في العام الماضي.

وقال المجلس إن الصادرات البترولية في عام 2020 بلغت 7 مليارات دولار فيما ارتفعت في عام 2021 إلى 9ر12 مليار دولار مبينا انها "قفزة كبيرة" في صادرات الغاز العام الماضي يجب الاستفادة منها في هذه الفترة.

ومن جانبه ذكر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت رقما "غير مسبوق" وصل الى 612ر35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بنسبة 12 بالمئة عن العام الذي سبقه رغم الظروف العالمية التي تلم بأسواق النفط والغاز والأزمات التي تعاني منها المنطقة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الراي" إلى أن قادة دول التعاون الخليجي ومصر والأردن أكدوا أهمية الالتزام بقواعد حُسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأعلن القادة في ختام اجتماع قمة أبوظبي الذي عُقد صباح أمس، على رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وإيمانهم الراسخ بأهمية التواصل لأجل البناء والتنمية والازدهار، مشددين على أن التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دولهم وعلى المستوى العربي عامة هو المدخل الأساسي لتحقيق التنمية وصنع مستقبل أفضل للشعوب في ظل عالم يموج بالتحوّلات في مختلف المجالات.

ولفتت "القبس" إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان وصل إلى إسرائيل، وذلك في أول زيارة لمسؤول أمريكي إلى تل أبيب منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث سيجري محادثات تهدف للتوصل لتفاهمات مع الحكومة الجديدة فيما يتعلق بسياستها في الملفين الفلسطيني والإيراني

دوليًا، قالت "الجريدة" إن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الخميس، ستستقيل من منصبها الشهر المقبل.

وقالت أرديرن أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي اليه: "حان الوقت بالنسبة لي"، مضيفة "لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى".

وأفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن روسيا مستعدة لنشر قوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان لتهدئة التوترات بين البلدين، لكن موقف أرمينيا المتشدد يمنع ذلك حتى الآن.

وأشارت "الأنباء" إلى أن السلطات الأمريكية أعلنت، إنها قبضت على المالك الروسي لبورصة "بيتزلاتو" للعملات الافتراضية التي تتّخذ في الصين مقرًا بتهمة غسل 700 مليون دولار من نشاطات إجرامية.

وقالت "الجريدة" إن برلمان الاتحاد الأوروبي صوت لصالح دعوة الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التكتل الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وذكرت "الراي" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن الانتخابات ستُجرى يوم 14 مايو، وذلك قبل شهر من التاريخ الذي حدده في وقت سابق، فيما قد يكون أهم تصويت في تاريخ الجمهورية التركية الممتد لقرن من الزمان.