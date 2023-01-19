بعد دعوته لإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية.. اللهيان يهدد الاتحاد الأوروبي

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي من تداعيات إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الاتحاد الأوروبي سيطلق النار على قدميه إن أدرج الحرس الثوري على قائمة الارهاب.

وكان البرلمان الأوروبي تبنى بالأغلبية، الأربعاء، قرارا يدعو دول الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وفي وقت سابق، دعا عدد من النواب الأوروبيين إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وكان النائب السويدي علي رضا أخوندي "43 عاما" من حزب الوسط هو من طرح هذه المبادرة التي لقيت إقبالا من قبل 117 نائبا أوروبيا.

وقال علي رضا أخوندي: "لنجتمع ونتوحد بروح مشتركة لكي نصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.. لا يكفي العقاب فقط، بل نحتاج إلى قرار".