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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعوته لإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية.. اللهيان يهدد الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي من تداعيات إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الاتحاد الأوروبي سيطلق النار على قدميه إن أدرج الحرس الثوري على قائمة الارهاب.

وكان البرلمان الأوروبي تبنى بالأغلبية، الأربعاء، قرارا يدعو دول الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وفي وقت سابق، دعا عدد من النواب الأوروبيين إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

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وكان النائب السويدي علي رضا أخوندي "43 عاما" من حزب الوسط هو من طرح هذه المبادرة التي لقيت إقبالا من قبل 117 نائبا أوروبيا.

وقال علي رضا أخوندي: "لنجتمع ونتوحد بروح مشتركة لكي نصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.. لا يكفي العقاب فقط، بل نحتاج إلى قرار".

الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قائمة المنظمات الإرهابية

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