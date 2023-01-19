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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. مركز الوافدين بالأزهر ينظم احتفالية لتكريم أوائل مسابقة «مئذنة الشعر العربي»

الطلاب الوافدون
الطلاب الوافدون

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، احتفالية لتكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة "مئذنة الشعر العربي" في موسمها الثالث 2022، ظهر اليوم الخميس، في تمام الساعة 12 ظهرا، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر (قاعة الفسطاط). 

يحضر الاحتفالية، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، ولفيف من قيادات وعلماء وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وتتضمن الاحتفالية كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمات الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، والدكتورة نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس لجنة التحكيم، والدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالإضافة لعدد من الفقرات التي تتضمن تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الفائزين لبعض قصائدهم، وسيتم توزيع الجوائز على الأوائل وتكريم المحكمين والمدقق اللغوي للديوان.

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