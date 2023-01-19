في المركز الأخير .. أسامة خليل : الإسماعيلي فعلا في خطر

أكد أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق أن قلعة الدراويش في خطر بعد احتلال الأخير المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

قال أسامة خليل عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الإسماعيلي يتعادل ليفرح البعض بالمركز الأخير..الفريق ينهار ويحتاج لفني وليس مدرب (علاقات عامة)

أضاف أسامة خليل : الإسماعيلي يحتاج لقرارات تنسف معتقداته القديمة.. المسئولين محتارون فيمن يدير ويبتعدون لسوء النتائج (الإسماعيلي فعلا في خطر)

الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل

سقط الإسماعيلي في فخ التعادل أمام طلائع الجيش 1-1 على ملعب ستاد الكلية الحربية في الجولة الـ14 من منافسات الدوري الممتاز.

وباغت طلائع الجيش مرمي الإسماعيلي بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق كريم طارق .

وأدرك الإسماعيلي هدف التعادل في الدقيقة 46 عن طريق فراس شواط.

وأهدر أحمد سمير ركلة جزاء بعد تصدي لها محمد فوزي حارس مرمي الإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يزال الإسماعيلي في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط ، وارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة الـ14 محتلاً المركز الـ11.

الإسماعيلي ومكالمة الوزير

كشف أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني للإسماعيلي، عن تلقيه اتصالاً هاتفياً من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم الدراويش.

وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن وزير الرياضة تواصل معه وأكد دعمه للإسماعيلي في ظروفه الحالية.

وأشاد ميدو بالتعاون الكبير الذي لمسه من جانب وزارة الرياضة لحل الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الإسماعيلي في الفترة الماضية.

ووجّه ميدو رسالة شكر للتونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز والذي لعب في الدراويش من قبل ووافق على تسوية مستحقاته وحل أزمة إيقاف القيد.

3 صفقات في الإسماعيلي

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي ، أنه سيتم إبرام 3 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم الفريق خلال 72 ساعة.

وأوضح ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أنه حدد اللاعبين الذين سيتم دعم الإسماعيلي بهم ولن يفصح عنهم لحين إتمام الصفقات الجديدة.

وأشار إلى أن الإسماعيلي سيخرج من كبوته الحالية كما أن هناك مجلس إدارة سيتم تكليفه لإدارة القلعة الصفراء في أقرب وقت ممكن.

وقال ميدو:" منذ أن توليت المهمة لن يخرج أي جنيه من الإسماعيلي بدون وجه حق ، هناك أزمات بالجملة يتم حلها ومسؤولة عنها المجالس السابقة ولن أتحدث في الماضي ولكن في أقرب وقت ممكن سيتم إنهاء الأزمات".

