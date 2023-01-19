انقطاع المياه 24 ساعة عن مناطق في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة) بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان ، والمراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 20-1-2023 ولمدة 24 ساعة.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيام جهاز 15 مايو باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسى و محابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكى.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرج الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵.